﻿باحث مغربي: أول خلاف ظهر في بلدنا كان بسبب لون البشرة

الرباط – «القدس العربي»: قال باحث مغربي إن اول خلاف ظهر في المغرب كان بسبب لون البشرة، وأضاف أن هذا أثار الخلاف لا زالت موجودة.

وأوضح إسماعيل العلوي، أستاذ مادّة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الرباط، ووزير التربية الوطنية والفلاحة الأسبق، ورئيس حزب التقدم والاشتراكي (الحزب الشيوعي المغربي) إنَّ أوَّل خلافٍ برَزَ على أرض المغرب منذ قديم الزمان كان بسبب اللون، بين البيض والسُّود، أو «الحراطين»، وهُم سكّان الواحات.

واعتبر ، حول موضوع «تدبير المغاربة للاختلاف: استلهام أساليب التعايش وقبول الآخر»، أنَّ «هذا الاختلاف، أو الخلاف، مازالَ قائما إلى اليوم، على مستوى العقليات».

وقال إنَّ «سكّان الواحات في المغرب من ذوي اللون القاتم رُبّما هم السكّان الأوائل إنْ لم يكونوا أوّل من عمّر هذه الأصقاع»، مُستندا إلى وثيقة للملك القرطاجي حانون، تحدّث فيها عن سكان الواحات في المغرب، وسمّاهم «الإثيوبيون» وهذا رأي قابل للنقاش».

واستعرض العلوي، في الندوة التي نشر موقع «هسبرس» ملخصا لها، أطوارَ تشكُّل «الكشكول البشري المغربي»، وقال «في وقت هاجرت كثير من القبائل من المغرب إلى الأندلس، توافدَت عليه أسر وعشائرُ من المسلمين واليهود والمسيحيين على قلّتهم، وحصل تلاقح ثقافي بين ضفتيْ البوغاز، إضافة إلى أطياف من السود، من جنوب الصحراء، أنّ أجدادنا جلبوهم ظلما وعدوانا في غالب الأحيان». وأضاف هذا المزيج الحضري والثقافي «لم يتحقّق بدون صعوبة، بلْ بدون أزمات ومآس أحيانا»،حيث أن الخلافات العرقية والإثنية التي تولّدتْ عن هذا التنوع، ومصنّفا إيّاها إلى ثلاثة أصناف: «الخلاف المتولّد عن اختلاف العقائد، أو الخلاف الإيديولوجي، والخلاف المتّصل بالرغبة في الوصول إلى الحُكم ومواقع السلطة والقرار، ثم الخلاف المرتكز على البحث عن موارد العيش». وقال العلوي إنَّ «تدبير الخلافات عبر التاريخ المغربي، كما هو الحالُ في أصقاع أخرى من العام، جرى في كثير من الأحيان بالعُنف الكلامي، في أحسن الأحوال، وبالعنف الجسدي في أسوأ الظروف»، معتبرا أنّ الأخير «كان الأرجح. وأوضح «قام المرابطون والموحّدون بما يُمكن أن نسمّيه حرب إبادة همّتْ من لقّبهم المؤرخون بالبرغواثة». ورصَد العلوي مظاهرَ أخرى من مظاهر العُنف التي وَسمتْ طرق فضّ الخلاف في عهد الموحّدين والمرابطين، خاصّة في الشقّ المتعلّق بالخلاف المذهبي مع مخالفيهم من أهل المغرب، قائلا إنّهما سلكا طريق العنف وليس التوافق والتسامح، حيث أنَّ «تاريخ تعامل الحُكم المركزي، الذي يُنعت بـ»المخزن» منذ عهد الموحدين، بقي مليئا بقرارات تعسّفية، أدّتْ إلى ترحيل مجموعات بشرية، بدعوى حلّ خلاف ينشب بينها وبين مركز السلطة».

ورغم الصورة «السوداوية» التي قدّمها العلوي عن تاريخ فضّ الخلافات في المغرب في العصر القديم، أشار إلى أنّ «المجتمع كانت له ضوابط ووسائل، منها ما كان مبنيا على العنف، ومنها ما كان مؤسسا على الأعراف والتقاليد، وعلى أحكام الشرع، لحسم النزاعات، تحظى بقبول ورضى الجميع، وتقلّل من حالات التطرف والعنف بين الناس».