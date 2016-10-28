﻿هل تنجح خطة ديوان المالية لتنظيم «الدولة» في تعميم استخدام عملته الجديدة في مدينة الباب السورية؟

حلب ـ «القدس العربي»: بدأ تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بالتعامل رسمياً بـ «الدينار الذهبي والفضة» في المداولات التجارية الكبيرة في أسواق مدينة الباب آخر معاقل تنظيم «الدولة» في ما يسميها «ولاية حلب»، ويشمل التعامل فيها تجارة المحروقات، ومحلات الصرافة وسيكون التعامل فيها تدريجياً، محدداً سعر صرف الدينار الذهبي الواحد بـ 190$، وسعر صرف الفضة الواحدة 2.5$ وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من بدء التعامل بهذه العملة في كل من الرقة ودير الزور والموصل، ليصبح بذلك الدينار الذهبي والفضة العملة الرسمية المتداولة.

ومن المرتقب أن يقوم ديوان المالية التابع لتنظيم «الدولة» بتوزيع القطع النقدية المعدنية من فئتي الذهب والفضة، على المحال التجارية ومكاتب الصرافة، كي تدخل في تعاملات السكان، وعلى خلاف ما قام به عناصر الديوان في الرقة والموصل بتطبيق عقوبات بحق الرافضين لتداول العملة الجديدة، قال الناشط الحقوقي في المعهد السوري للعدالة أحمد محمد، وهو أحد أبناء الريف الشرقي لحلب، إن التنظيم رغم قيامه بطرح العملة في الباب، لكن تم ذلك دون إجبار الناس على استخدامها في مداولاتهم، فما زالت العملة الورقية هي الأساس في تعاملاتهم. مؤكداً أن الإقبال على العملة بسبب الخوف بالدرجة الأولى، لا سيما من قبل التجار الذين يتنقلون بين مناطق سيطرة التنظيم وسيطرة فصائل المعارضة.

ويخلص أحمد محمد، لـ «القدس العربي»، من جملة المعلومات حول طبيعة تداول العملة، إلى تفسير مفاده أن التنظيم يحاول من خلال خطوته هذه إلى جمع كميات النقد الأجنبي التي يحوزها تجار المحروقات والجملة في عموم مناطق سيطرته بعد أن عمم القرار على مناطق ولاية حلب.

وحسب ما نشر «المكتب الإعلامي لقوى الثورة» فإن الغاية من هذا الأمر هو أن يقوم التنظيم بسحب الأموال الموجودة لدى التجار من الفئات المتعارف عليها، ليقوم بالتعامل بها مع الجهات التي تؤمن المواد الغذائية والطبية التي يحتاج إليها التنظيم في مناطق سيطرته.

وتضم عملة التنظيم النقدية، والمسكوكة من الذهب والفضة والنحاس عدّة فئات، والذي يستخدم منها للتعاملات التجارية الكبيرة هي فئة الدينار من عيار 21 قيراطاً وتزن القطعة منه 4.25 غرام، وكذلك فئة الخمسة دنانير من عيار 21 قيراطاً وتزن القطعة منه 9.50 غرام. في حين حدد التنظيم للتعاملات التجارية الصغيرة ثلاث قطع من فئات الدراهم الفضية وفئتين من النقود النحاسية.

ويعتقد الأكاديمي السوري والخبير الاقتصادي عماد الدين الخطيب، أن تنظيم «الدولة» يعمد من خلال سك الدينار الذهبي والذي تعادل قيمته أضعاف سعر الدولار، يعمد إلى ترغيب وتشجيع اقتنائه ممن يقطنون في مناطق سيطرته، ويرى أن قرار التنظيم بتعميم التعامل بالدينار على التعاملات التجارية الكبيرة على جميع مناطق سيطرته، يأتي بعد تراجع مبيعاته من النفط، وفقدانه أهم مناطق إنتاجه في العراق، ما دفعه إلى بدء البحث عن موارد لتعويض انخفاض إيرادات خزينته، فلا تكفي تلك التي يجنيها من خلال فرض ضرائب ومصادرة أملاك من يلاحقهم، كما أن التركيز على المعاملات الكبيرة، يساهم في كشف أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي يمكن لديوان المالية أن يطرح آلية ما يحاول فيها الاستفادة من أموالهم، لا سيما وأن جميع المعاملات هي داخلية لا علاقة لها بالتبادل الدولي.

الأكاديمي السوري، وخلال اتصال مع «القدس العربي» استبعد أن يذهب التنظيم للتعامل في الوقت الحالي بالقطع النقدية الصغيرة، وإن تم ذلك فسيكون الهدف منها هو رفع معنويات العناصر، على ضوء تخليه عن الكثير من مناطق سيطرته جراء المواجهات العسكرية، ويمكن أن يساهم مثل هذا القرار في دفع غير المتطوعين في صفوفه للانضمام والدفاع عن «أرض الخلافة»، كما يسميها التنظيم.

كما يرى أنه من العسير نجاح خطة تنظيم الدولة على الرغم من قيامه بجمع وصرف معظم أمواله داخلياً؛ نظراً للظروف الاقتصادية السائدة؛ الناتجة عن ضعف القوة الشرائية وارتفاع قيمة الذهب عالمياً وانعدام دخل الفرد في ظل المعارك العسكرية الدائرة وافتقار المنطقة لأهم عامل وهو الاستقرار وانعدام الأمن والأمان. ومسبقاً، تساءل مراقبون عمّا إذا كان تنظيم «الدولة» يملك ما يكفي من احتياطيات الذهب والفضة لإنتاج القطع النقدية لملايين الناس الذين يعيشون في مناطق سيطرته، وعمّا ذان كان ثمة احتياطيات مقابل هذه القطع النقدية، بحيث يمكن أن تدفع مستخدميها ومتداوليها إلى الشعور والثقة بالأمان.

غير أن هناك أثاراً سلبية ستلحق السياسة النقدية في كل من سلطتي العراق وسوريا، فعملية استبدال التجار أو الأفراد في مناطق سيطرة تنظيم «الدولة» العملات، سيؤدي في حال من الأحول إلى الكسر من قيمتي الليرة السورية والدينار العراقي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه السلطتان من ظروف اقتصادية حادة، وقد أشار التنظيم مؤخراً إلى تأثير العامل الاقتصادي المتأزم على مجرى العمليات العسكرية لدى حكومة بغداد وأربيل، خلال مقال نشر عبر مجلته الرسمية «نبأ» قال فيه إن معركة الموصل بدأت رغم «المشاكل الاقتصادية المتفجرة في وجه الحكومات المرتدة في بغداد وأربيل».

وتحمل فئات العملة النقدية التي أصدرها تنظيم «الدولة»، من ذهب وفضة ونحاس رموزاً متنوعة، حيث تحمل فئة الدينار الواحد من الذهب شعار سبع سنابل، بينما وضعت خريطة العالم للخمسة دنانير من فئة الذهب، وحملت فئة الدرهم الواحد من الفضة شعار رمح مدرع، في حين نقشت منارة دمشق البيضاء على فئة الخمسة دراهم من الفضة.

أما فئة العشرة دراهم من الفضة فقد وضع عليها نقش المسجد الأقصى، وعلى عملة النحاس من فئة عشرة فلوس، وضع هلال، فيما وضع على عملة العشرين فلساً ثلاث نخلات.