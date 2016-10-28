﻿الجزائر: اشتعال حرب كلامية بين بلخادم وولد عباس واستمرار الصراع داخل حزب الأغلبية!

الجزائر «القدس العربي»: اشتعلت حرب كلامية بين الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم والأمين العام الحالي جمال ولد عباس، بعد تصريحات أدلى بها بلخادم، لم ترق لولد عباس الذي سارع للرد عليها، ما يعطي الانطباع على استمرار الصراع داخل حزب الأغلبية، رغم رحيل الأمين العام السابق عمار سعداني.

وكان عبد العزيز بلخادم قد أدلى بتصريحات لموقع «سي أن أن بالعربية» هاجم فيها جمال ولد عباس خليفة عمار سعداني بشكل شبه مباشر، عندما أكد أنه لا يمكن خياطة ثوب جديد بثوب رث، فضلا عن اقتراحه تشكيل هيئة انتقالية تقود الحزب في المرحلة المقبلة، في انتظار عقد المؤتمر والخروج بقيادة جديدة، لأن الحزب تعرض إلى أزمة عميقة، ولا بد من لم الشمل.

وعاد إلى استقالة سعداني مؤكدا أنها ليست استقالة بالمعنى الصحيح للكلمة، وأن التصريحات التي أطلقها سعداني قبل 15 يوما من مغادرته الحزب كانت من منطلق الواثق في النفس والمقتنع بالاستمرار في المنصب، معتبرا أنه لا يصدق مبرر الأسباب الذي قدمه سعداني.

واعتبر أن فترة تسيير سعداني كانت سيئة، ولم تقدم أي شي إيجابي للحزب، بل كانت عبارة عن ملاسنات واتهامات وحروب كلامية أدخلته في صراعات مع الطبقة السياسية، وحتى مع المحيط السلطوي.

وسارع جمال ولد عباس إلى الرد على تصريحات بلخادم مؤكدا أن تشكيل هيئة انتقالية هو مطلب الذين يريدون التموقع داخل الحزب، ولكن لا وجود لمناصب شاغرة داخل القيادة، في إشارة إلى رغبة بلخادم العودة إلى منصب الأمين العام للحزب.

وأضاف في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر» أنه لن يضحي بلجنة مركزية منتخبة من أجل الدخول في مرحلة انتقالية لا يوجد ما يبررها، وأنه جاء بمهمة واضحة ومحددة، مشيرا إلى أنه إذا كان بلخادم يقصد من كلامه سنة ( 82 عاما) لما قال إنه لا يمكن خياطة ثوب جديد بثوب رث، فهو أيضا ( أي بلخادم) يبلغ من العمر 74 عاما.

وتأسف الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لتسرع بلخادم في الإدلاء بهذا التصريح، موضحا أنه اتصل ببلخادم، وأن هذا الأخير أبدى استعداده العمل معه ومع ليلى طيب باعتبارها مجاهدة، ولكن ليس مع الآخرين، وأنه رد عليه قائلا إن الأمر لا يتعلق بالعمل مع أفراد، وإنما بالعمل من أجل الحزب وبرنامجه، وأن بلخادم اقترح أن يلتقي به بعد ثلاثة أيام. واعتبر ولد عباس أنه من الواضح أن الخطوات التي يقوم بها منذ توليه هذا المنصب بدأت تزعج البعض.

وشدد على أن كلام بلخادم لن يثبط من عزمه في مواصلة سياسة فتح الباب أمام المنشقين من أجل العودة إلى الحزب، لأنه بحاجة إلى كل أبنائه المخلصين.