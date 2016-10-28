﻿ فتور سياسي في وجه «لجنة تطوير القضاء» في الأردن ومخاوف يقابلها حماس لسيناريو «أمركة» نظام العدالة والقانون

عمان ـ «القدس العربي»: امتنعت اللجنة الملكية التي شكلت مؤخرا في الأردن تحت عنوان تطوير الجهاز القضائي ومأسسة هيبة القانون عن تقديم أي شروحات أو تفصيلات للرأي العام حول آلية عملها أو برنامج العمل رغم أن تشكيلها اقترب من الأسبوع الثالث .

اللجنة نفسها حظيت باهتمام إعلامي وسياسي بالغ ومثير للجدل طوال الأسبوعين الماضيين لأسباب عدة أهمها تكليف المخضرم ورجل الدولة والسياسة العتيق زيد الرفاعي برئاستها والإشراف عليها والإقرار ضمنيا بوجود حاجة للإصلاح والتطوير في أجهزة السلطة القضائية .

حتى الآن لم يتقدم الرفاعي ببيان توضيحي ولا يعلم الرأي العام ما إذا كانت اللجنة التي شكلت مباشرة بعدما طرح الملك عبد الله الثاني ورقته النقاشية السادسة قد نظمت أي اجتماعات من أي نوع .

من الأسباب المتصدرة في إثارة التساؤلات والنقاش الجزء المتعلق بغموض احتمالات التفاهمات بين عقلية مركزية وبيروقراطية فذة من وزن الرفاعي وبين نخبة من الرموز الليبرالية في نظام القانون تشكل الأغلبية في تركيبة اللجنة مع وجود شخصية محافظة جدا تمثل رئاسة السلطة القضائية عبر المحامي والوزير السابق هشام التل .

ثلاثة أسماء بارزة في تركيبة اللجنة من وزراء العدل السابقين يتوقع أن تثير نمطا من الخلاف مع رئيس اللجنة الرفاعي إلا إذا كانت اللجنة قد حظيت خلف الستارة والكواليس بخطة عمل محددة وواضحة للتوصيات التي ستنتج عنها .

الوزراء السابقون للعدل هم صلاح الدين البشير الوجه الأبرز في نظام القانون لصالح اتجاهات «لبرلة» التشريعات القضائية والعمل في نظام المحاكم.

ومع البشير كل من أيمن عودة وشريف الزعبي وهما عمليا من المدرسة نفسها في إطار تحديث النظام القضائي.

الجانب الذي يشير له الخبراء القانونيون ولا يناقش بصفة مباشرة يتعلق بوصفات تقليد النظام الأمريكي القضائي في المحاكم الإداري ويعتقد كثيرون بأن هذا هو الهدف النهائي للتوصيات التي تتطلب لجنة ملكية خصوصا مع وجود دعوات علنية في هذا الاتجاه لكل من البشير والزعبي.

«أمركة» النظام القضائي هو التعبير الذي يستعمله السياسيون وهم يحذرون من النخب الليبرالية القانونية المستقرة في لجنة تطوير الجهاز القضائي .

والكلام التفصيلي هنا عن آليات وسرعة وأسقف زمنية في عملية التقاضي وعن تطوير هيئات خاصة للنزاع التجاري في جهاز القضاء وسرعة البت في قضايا النزاع المالي والحاجة الملحة لتطوير وسائل التحكيم القضائي وتقارير الخبرة.

الأهم يشير المعنيون إلى أن الحكومة الأردنية «خسرت» أربع قضايا أقيمت ضدها في الخارج مؤخرا لها علاقة بنظام الاستثمار وتكلفت الخزينة عشرات الملايين من الدنانير بصورة غير منظمة ودون أسباب حقيقية مما يعني العمل على توفير نظام قضائي قادر على التعاطي مع ملفات النزاع الاستثماري ويخفف من الخسائر في الخارج ويعتمد مقاربات خبيرة تقبلها محاكم النظام القضائي العالمية أو الأجنبية.

لكن السـياسيـين أنفسـهم يشيـرون لوجـود رئاسـة كلاسـيكية يمثلها الرفاعي المخضرم كـ «ضمانـة» لتوصيـات معـتدلة تضـبط إيقـاع عملـية التحــول فـي الإدارة القضائية للنمط الأمريكي على أساس إمكانـية العمل على تطوير «وطني» يناسـب الحـالة الوطنـية ولا يقلد إلا في مسائل إجرائية لا يمكـن الاعـتراض على الأنماط الأمريكية والـغربية المـألوفة فـي التقاضـي.

لكن الوصول لمعالجات «وسطية» قد لا يكون خيارا متاحا خصوصا وأن القوانين التي تنظم عمل المحاكم وسلطات القضاء فيها أبعاد دستورية وقانونية وسياسية في بعض الأحيان حيث يوجد مدرستان الأولى ليبرالية والثانية محافظة لا تؤمن بضرورة نقل تجربة التقاضي الغربية أو الأجنبية .

في كل الأحوال لا يقول الرفاعي ورفاقه في اللجنة الملكية شيئا بخصوص الخلافات المحتملة ولا بخصوص برنامج عمل اللجنة أو ما الذي سيناقش بصورة محددة بهدف التطوير العميق.

طبيعي سياسيا أن لا تتسرع اللجنة في إطلاق توصيفات ذات بعد سياسي يمكن أن تثير الانقسام والجدل وبتوقيت حساس خصوصا وأن القرار المرجعي وتقديرا منه للقضاء كسلطة مستقلة تجنب الحديث في الورقة النقاشية الملكية وغيرها عن «إعادة هكيلة القضاء» كما حصل مع مؤسسات سيادية متعددة بل توقف عند تشخيص بعض المشكلات والحاجة الملحة لـ «التطوير».

وسـط نخبـة من كـبار السياسـيين الذين استمعـت لهم «القدس العربي» ثـمة تحفظـات شـديدة على تركيـبة وتشكيل اللجنة نفسـها على أساس أن تطوير الملف القضائي لا يحتاج لأكثر من تعيـين لجـنة من القضـاة أنفسهم تتولى التوصيفات والتشخيصات ثـم الاقتراحـات وتتكفـل بها رئـاسة السـلطة القضـائية.

وثمة تحفظات لسياسيين على برنامج محتمل لسيناريو»أمركة» السلطة القضائية المدعوم بقوة من السفارة الأمريكية في عمان العاصمة مع اتجاهات متعددة في التقدير والتقييم يرى البعض بأن الأمركة مبالغ فيها وليست هي المطروحة فيما يرى البعض الآخر أنها مطلوبة من باب التقليد الإيجابي والتعاطي مع تجارب مثمرة ومثيرة لا نقاش على أنها تخدم بعض الدول الكبرى .

مركز القرار لا يعلق على مسار النقاش بالخصوص والرأي العام ومعه النخب المتحمسة وتلك المعترضة تنتظر التفاصيل.