﻿الاتحاد الأوروبي يبدأ تدريب حرس الحدود الليبيين على ملاحقة مهربي البشر

بروكسل – طرابلس وكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس البدء الفعلي لمهمته في تدريب حرس السواحل الليبيين بغرض مساهمتهم في مطاردة مهربي المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وجاء الإعلان الرسمي عن بدء التدريب على لسان مفوضة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الوقت الذي عزز فيه الحلف الأطلسي تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة من خلال تقديم دعم لوجستي ووسائل استخباراتية لعملية صوفيا.

وقالت موغيريني لدى وصولها إلى اجتماع الحلف الأطلسي في بروكسل الذي يفترض أن يضفي الطابع الرسمي على هذا التعاون، «إسمحوا لي أن أقول لكم إننا تحديدا اليوم بصدد بدء تدريب حرس السواحل الليبيين وهي مرحلة بالغة الأهمية».

وسيتم تدريب مجموعة أولى من 78 من حرس السواحل على بارجتين للاتحاد الأوروبي تشارك في العملية في المياه ‏الدولية قبالة ليبيا، بحسب بيان للاتحاد. ويبدأ التدريب بتأخير من أسابيع عدة بالنسبة للجدول الأصلي، حيث أن حكومة ‏الوفاق الوطني لم تقدم لائحة المرشحين للتدريب إلا بداية تشرين الأول/اكتوبر.‏

وقال آمر غرفة عمليات حرس السواحل الليبي في المنطقة الوسطى توفيق السكير لوكالة الأنباء ‏الألمانية (د.ب.أ) إن 83 جندياً تابعاً لحرس السواحل والبحرية الليبية بدأوا الخميس دورةً تدريبيةً ضمن عملية صوفيا ‏التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تمتد لفترة أربعة أشهر في المياه الإقليمية الدولية.‏

يأتي ذلك في إطار اتفاقية ليبية إيطالية تنص على إرسال 500 جندي ليبي من البحرية وحرس السواحل في دفعات ‏لتلقي تدريبات في البحر المتوسط وعلى الساحل الإيطالي.‏

وتقررت عملية صوفيا في حزيران/يونيو 2015 بعد سلسلة من حوادث الغرق المأساوية، ودخلت مرحلة التنفيذ في تشرين الأول/اكتوبر 2015 حيث شاركت سفن العملية ومقر قيادتها في روما، في توقيف 96 مهربا وأحالتهم إلى السلطات الإيطالية وفي ضبط 337 مركب تهريب.

وعلاوة على ذلك، أوضح البيان، أن العملية أتاحت إنقاذ «أكثر من 29300 شخص من خلال 200 عملية إنقاذ». ومع إضافة عمليات المنظمات غير الحكومية التي دعمتها عملية صوفيا يصبح عدد من تم إنقاذهم 41200 مهاجر. وأعلنت الأمم المتحدة الاربعاء أن «3800 شخص» على الأقل قضوا أو فقدوا في 2016 وهي «أعلى حصيلة تسجل».

ويدعم الحلف الأطلسي الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الهجرة في بحر ايجه بين تركيا واليونان. وهي مهمة دعم لحرس السواحل في البلدين ولوكالة فرونتكس. كما سيساعد الحلف الأطلسي الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا التي أصبحت أهم محور عبور للمهاجرين باتجاه أوروبا بعد التراجع الكبير لعدد العابرين عبر ايجه إثر اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا في آذار/مارس 2016. وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتينبرغ في مؤتمر صحافي أنه «في غضون أسبوعين ستكون سفن وطائرات الحلف الأطلسي في وسط البحر الأبيض المتوسط مستعدة لمساعدة عملية صوفيا بتوفير مراقبة ودعم لوجستي». وفي إطار عملية الدعم هذه التي أطلق عليها «سي غارديان»، ستوفر إيطاليا واسبانيا وسائل جوية، واليونان وتركيا سفنا «بداية من 7 تشرين الثاني/نوفمبر»، بحسب الأمين العام للحلف مضيفا أن «حلفاء آخرين ينوون المشاركة».