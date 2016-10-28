﻿تراجع الدولار بعد بيانات تشير إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين

نيويورك – رويترز: تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الين كما هبط أمام اليورو أمس الجمعة، بعدما أظهرت بيانات حكومية تباطؤا في إنفاق المستهلكين في الربع الثالث، وهو ما طغي في تأثيره على قراءة أقوي من المتوقع لإجمالي النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوى بلغ 2.9 في المئة في الربع الثالث، ارتفاعا من 1.4 في المئة في الربع الثاني. وهذا هو أقوى معدل للنمو منذ الربع الثالث من 2014.

لكن إنفاق المستهلكين زاد بمعدل 2.1 في المئة، ليتباطأ مقارنة مع وتيرة النمو القوية البالغة 4.3 في المئة التي سجلها في الربع الثاني. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

ويقول محللون ان هذه القراءة ربما اعتبرت ضعيفة في ضوء مكون إنفاق المستهلكين، وبالتالي فإنها لم تسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.35 في المئة مقابل الدولار إلى 1.0932 دولار. وهبط اليورو بنحو 2.7 في المئة هذا الشهر مقابل الدولار، بفعل توقعات متنامية برفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وانخفض الدولار في أحدث التداولات مقابل الين 0.09 في المئة إلى 105.18 ين. ولامست العملة الأمريكية أدني مستوى لها في الجلسة عند 105.06 ين، بعد أن ارتفعت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 105.50 ين عقب الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الأمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث قراءة 0.18 في المئة إلى 98.706.