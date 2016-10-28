﻿«نيسان» اليابانية للسيارات تعتزم تصنيع طرازين جديدين في بريطانيا

لندن/باريس – رويترز: تعتزم «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات تصنيع طرازين جديدين في بريطانيا، رغم التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مما يعطي رئيسة الوزراء تيريزا ماي أهم سند من قطاع الشركات منذ استفتاء يونيو/حزيران.

صدر قرار بناء الجيل الجديد من الطرازين الرائجين «كشكاي وإكستريل» في أكبر مصانع السيارات ببريطانيا، بدلا من مكان آخر في أوروبا، بناء على ما وصفه مصدر في الشركة بتعهد حكومي لتقديم دعم إضافي، لتخفيف أثر أي تراجع في القدرة التنافسية قد ينجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي «هذا التصويت بالثقة يظهر أن بريطانيا مفتوحة للمشاريع، وأننا مازلنا أمة تتطلع للخارج ولها دور قيادي في العالم.»

وتوظف «نيسان» نحو سبعة آلاف شخص في مصنعها في سندرلاند، حيث صنعت نحو ثلث إجمالي الإنتاج البريطاني من السيارات الذي 1.6 مليون سيارة العام الماضي.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء ان «نيسان» نالت تطمينات بأن الأوضاع ستظل تنافسية، لكنها لم تحصل على تعهدات صريحة بالتعويض عن أي رسوم قد تفرض عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تفتح خطوة كهذه الباب أمام سيل من التهديدات من الشركات الأخرى.

ويوجه خصوم رئيسة الوزراء الاتهام لها بعدم توضيح أهدافها قبل محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمخاطرة بفرض رسوم ضارة على الصادرات البريطانية، من أجل فرض قيود على الهجرة سيرفضها الاتحاد الأوروبي.