﻿تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الفصل الثالث فاق التوقعات

واشنطن – أ ف ب: نشرت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة تقديرات أولية كشفت عن تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة فاقت المتوقع في الفصل الثالث، ليسجل أكبر ارتفاع منذ عامين، وذلك قبل 10 ايام على موعد لاستحقاق الرئاسي في البلاد.

فبفضل ارتفاع الصادرات وتحسن الاستثمارات في الأسهم سجل إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة على وتيرة سنوية وبعد تصحيح البيانات بموجب التقلبات الموسمية.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى نسبة 2.5 في المئة في هذا التقدير الأولي للنمو في الصيف، وهو أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة الأخيرة التي تنشر قبل انتخابات 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ينتظر صدور ارقام العمالة لتشرين الاول/اكتوبر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

بعد نمو لم تتجاوز نسبته 1.4 في المئة للاقتصاد العالمي الأول في الفصل الثاني و0.8 في الفصل الاول، يشكل تسارعه إلى 2.9 في المئة الارتفاع الاهم منذ الفصل الثالث في 2014، حيث سجل اعلى نسبة ارتفاع بلغت 5 في المئة.

من جهته توقع صندوق النقد الدولي نموا للعام 2016 بنسبة 1.6 في المئة فحسب للولايات المتحدة، فيما توقع البنك المركزي الأمريكي 1.8 في المئة.

في الفصل الثالث واصلت نفقات الاستهلاك، التي تشكل المحرك التقليدي للنمو الأمريكي، الارتفاع الطفيف (+2.1 في المئة)، لكن بوتيرة اقل من الفصل السابق (+4.3 في المئة)، ما يعكس زيادة الحذر لدى المستهلكين.

لكن الاستثمارات انتعشت على صعيد الشركات بعد ركودها منذ ثلاثة فصول (+3.1 في المئة في الفصل الثالث عوضا عن -7.9 في المئة في الثاني).

كما ارتفعت النفقات في البُنى والاستثمارات في الأسهم، بعد ان كانت تثقل إجمالي الناتج الداخلي منذ خمسة فصول لتفضيل الشركات استنفاد المخزون عوضا عن إنتاج جديد.

وما دعم هذا التحسن أيضا، ارتفاع الصادرات بنسبة بلغت 10 في المئة رغم تراجع قيمة الدولار، وهي نسبتها الأفضل منذ أواخر 2013.

يشار إلى ارتفاع كبير في الطلب على صادرات الصويا الأمريكية في الصيف خصوصا بسبب الجفاف في البرازيل.