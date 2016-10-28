﻿«بنك التجاري وفا» المغربي يبيع نصف إحدى شركاته لشراء «باركليز مصر»

الرباط – رويترز: قال «بنك التجاري وفا» المغربي إنه سيبيع 50 في المئة من شركة «أومنيوم المغربي للإدارة» -الشركة الأم لـ«تأمين الوفاء» أكبر شركات التأمين في المغرب- إلى «الشركة الوطنية للاستثمار» وذلك قبل شراء بنك «باركليز مصر».

وقال «التجاري وفا» انه يسعى لتدعيم معدلات الملاءة المالية من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لشراء بنك «باركليز مصر».

وستشتري الشركة الوطنية للاستثمار الحصة بسعر 3250 درهما للسهم، مقارنة مع سعر الاغلاق أمس وهو 3670 درهما، مما يقدر قيمة شركة «تأمين الوفاء» عند حوالي 11.4 مليار درهم (1.15 مليار دولار).

وتسيطر «أومنيوم المغربي للإدارة» على حصة 79.29 في المئة من «تأمين الوفاء».

وتملك «الوطنية للاستثمار» حصة 47.83 في المئة في «بنك التجاري وفا»، في حين تملك «تأمين الوفاء» حصة أقلية تبلغ 6.61 في المئة. وتسيطر العائلة المالكة في المغرب على «الوطنية للاستثمار»، وهي أكبر مساهم خاص في اقتصاد المملكة.

(الدولار يساوي 9.8897 درهم مغربي).