﻿تراجع أرباح «إكسون موبيل» و«شيفرون» الأمريكيتين بسبب هبوط سعر النفط

هيوستن – رويترز: أعلنت «إكسون موبيل»، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، أمس الجمعة تراجع الأرباح الفصلية 38 في المئة لكنها فاقت توقعات السوق حيث عوضت تخفيضات التكلفة تراجع أسعار النفط الخام جزئيا.

وحققت الشركة 2.65 مليار دولار ربحا صافيا في الربع الثالث من العام، بما يعادل 63 سنتا للسهم، مقارنة مع 4.24 مليار دولار أو 1.01 دولار للسهم قبل عام. وتوقع المحللون في المتوسط 58 سنتا للسهم.

وتراجعت الأرباح في كل وحدات الشركةـ بما فيها ذراع التكرير التي كانت تعزز الأرباح عموما عندما تنخفض أسعار النفط.

وهبط الإنتاج نحو ثلاثة في المئة إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا. وتراجعت كميات الخام التي عالجتها مصافي الشركة نحو اثنين في المئة على أساس سنوي.

وأعلنت «شيفرون» أمس تراجع الأرباح الفصلية، لكنها فاقت التوقعات رغم ذلك، حيث ساعد خفض التكاليف في وحدة الإنتاج بالولايات المتحدة على تخفيف وقع أسعار الخام المنخفضة.

وبلغ صافي ربح الربع الثالث من العام 1.28 مليار دولار، بما يعادل 68 سنتا للسهم، مقارنة مع 2.04 مليار أو 1.09 دولار للسهم قبل عام.

وباستبعاد البنود الاستثنائية تكون أرباح «شيفرون» 49 سنتا للسهم، وبهذا المقياس تتجاوز توقعات المحللين البالغة 37 سنتا للسهم.

وقفزت أرباح وحدة المنبع التي تعمل في إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى أكثر من سبعة أمثالها، مع انخفاض التكاليف في الولايات المتحدة، وتراجع النفقات الضريبية.

في المقابل تراجعت أرباح ذراع التكرير أكثر من 50 في المئة، مع تقلص الهوامش في الولايات المتحدة وخارجها.

وتراجع الإنتاج نحو واحد في المئة إلى 2.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.