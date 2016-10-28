﻿نشاطات مركز دبي التجاري العالمي لعبت دورا محوريا في تنمية اقتصادها

دبي – وام: لعبت المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية المقامة في دبي على مدى أكثر من ثلاثة عقود دورا حيويا ومحوريا في تقديم دبي للعالم كمركز للتجارة العالمية، وفي تعريف العالم بها وبإمكاناتها الكبيرة كمدينة عالمية رائدة في صناعة الفعاليات.

وأسهمت المعارض التجارية الكبرى والمؤتمرات الدولية والفعاليات العالمية بقوة في كتابة تاريخ دبي الحديث، وذلك مع بدء تنظيم مختلف أنواع المعارض التي ازداد عددها ونما حجمها، وارتفع عدد المشاركين فيها من شركات عالمية عارضة مصنعة للمنتجات ومقدمة للخدمات.

كما تضاعف عدد زوارها من كبار التجار ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب القرار والتنفيذيين والخبراء والمختصين من الشركات العالمية والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم.

وتحتل دبي موقعا جغرافيا استراتيجيا بين ثلاث قارات. وقد شغل القطاع التجاري فيها مركزا متميزا في قلب النشاط الاقتصادي، إلا أن مكانة الإمارة الصغيرة تعززت كثيرا لتصبح حاليا واحدة من أهم المدن العالمية في استضافة الفعاليات، وفازت بحق استضافة معرض «إكسبو» العالمي عام 2020، بالرغم من أنها لم تكن قبل نحو 35 عاما تعرف نشاط الفعاليات بعد، ولم يكن يقام على أرضها سوى عدد محدود من المعارض الصغيرة التي كانت تحتضنها قاعة الفعاليات الوحيدة في الطابق الأرضي في برج الشيخ راشد التي شهدت انطلاق معرض «جيتكس للتقنية» عام 1981.

وأقيمت الدورة الأولى لمعرض جيتكس على مساحة 820 مترا مربعا واجتذبت 3 آلاف و38 زائر، وشاركت فيها 46 شركة عارضة فقط. وكانت هذه هي اللبنة الأولى لمعرض «جيتكس» الذي تضاعف حجمه بأكثر من 148 مرة خلال 35 عاما، ليصبح أكبر معرض للتقنية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم. وتشارك فيه حاليا حوالي 4 آلاف شركة عارضة، ويجتذب نحو 140 ألف زائر، ويشغل جميع قاعات الفعاليات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض البالغ عددها 21 قاعة تزيد مساحتها الإجمالية على 122 ألف متر مربع.

وشهدت دبي مع تطور البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات إقامة مختلف الفعاليات التجارية والترفيهية العالمية والإقليمية والمحلية، وصاحبتها طفرة تطويرية كبيرة شملت مختلف المجالات من طرق ومواصلات واتصالات وموانئ حديثة وطيران وفنادق ومرافق لوجستية، دعمت نمو وتطور صناعة المعارض في دبي التي حققت مكانة كبيرة وذاع شهرتها كثيرا لتصبح حاليا إحدى أهم المدن في العالم في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية.

ومع بداية عام 2002 شهد مجمع مركز دبي التجاري العالمي، المركز الأكبر للفعاليات على مستوى المنطقة استكمال مرافقه من قاعات المؤتمرات والمعارض وغرف الاجتماعات لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003. وتم دعم المجمع بإنشاء مجموعة من المرافق المتكاملة شملت فروعا للبنوك ومركزا للبريد ومطاعم ومحال تجارية لبيع الهدايا والذهب والمجوهرات، وتأجير السيارات، والشحن والطباعة وحجز تذاكر الطيران، وتقديم مختلف الخدمات.

كما تم بناء فندقي «أيبس» و»نوفوتيل» ضمن مجمع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لخدمة زوار المركز من كبار رجال الأعمال والتجار. وقد دعمت هذه الخطوة من مكانة دبي ومركز دبي التجاري العالمي، الذي أصبح قبلة للمعارض التجارية الكبرى والمؤتمرات الدولية والفعاليات العالمية على اختلافها، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز في استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والإشادة العالمية التي حصل عليها.

وبنت دبي سمعتها كمدينة عالمية للتجارة والفعاليات استنادا إلى تاريخها كمركز تجاري قديم في المنطقة وكبوابة لدخول أسواق الخليج والأسواق الناشئة في جنوب آسيا وشمال أفريقيا.

واليوم تعد دبي مدينة رائدة على مستوى المنطقة في صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية يدعمها موقعها الاستراتيجي وقربها من ثلثي سكان العالم بنحو 4 ساعات طيران فقط.

وهدفت الإمارة من خلال الفعاليات التي نظمتها واستضافتها إلى جذب مستثمرين من شتى بقاع الأرض ونجحت في ذلك. كما أتاحت لهم خلال فترة زيارتهم مشاهدة وتجربة بنيتها التحتية، التي أنفقت عليها مليارات الدراهم، وشملت الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات والمواصلات والفنادق وأبراج المكاتب والسكن. كما منحتهم الفرصة للاطلاع على ما توفره من تسهيلات لإقامة الأعمال وتأسيس الشركات بالإضافة إلى التطوير الهائل الذي شهدته الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمستثمرين، ما أسهم في اتخاذ العديد منهم القرار بتوسعة أعمالهم أو فتح فروع جديدة لشركاتهم فيها، كما قامت شركات عالمية آخرى بنقل مراكز أعمالها الرئيسية إلى دبي وفتح مقراتها بها.

ومع نمو المعارض التجارية العالمية المتخصصة في مختلف الصناعات، من تقنية المعلومات والاتصالات إلى الأغذية والرعاية الصحية مرورا بالسياحة والزراعة والتصنيع وصولا إلى التشييد والبناء والمال والاقتصاد، ومع المستوى الرفيع للزوار القادمين من جميع مناطق العالم والمنطقة المحيطة، امتد النمو إلى مختلف القطاعات الاقتصادية وبدأت دبي تركز جهودها وتتوسع في قطاعات أخرى تمتلك فيها ميزات نسبية. وهكذا أصبحت دبي، التي تم فيها بناء سلاسل للفنادق العالمية والمنتجعات والوجهات الترفيهية، وجهة لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، كما عززت مكانتها كوجهة تجارية متميزة مع الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في تطوير أكبر وأرقى المراكز التجارية.

واسهم ذلك في تعزيز مكانة دبي كمركزمالي عالمي، يجمع كبرى المؤسسات المالية الدولية والبنوك والشركات العالمية والصناديق الاستثمارية.

وحاليا تسعى دبي لأن تكون خلال سنوات معدودة عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأنشأت دبي مدنا متخصصة في الإعلام والانترنت والاستديوهات وغيرها من المناطق الحرة، التي تضم حاليا آلاف الشركات وتمنح التسهيلات للمستثمرين لإقامة شركات جديدة .

وقد صممت المناطق الحرة باعتبارها خطوة تكمل وتسهم في تحقيق النمو والتطور في دبي وتسهل الاستثمار، وهو ما حققته بالفعل المناطق الحرة في كل من جبل علي، ومطار دبي، ومدينة دبي الطبية، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، وواحة دبي للسيليكون، وأخيرا المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي اجتذبت مجموعة كبيرة من الشركات العالمية.