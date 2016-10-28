﻿دول التعاون الخليجي تناقش ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات الاتحاد الجمركي

الرياض – وام: قال وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة تستوجب من دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الاتحاد فيما بينها. وأضاف أن الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وما تمخض عنه من تراجع الإيرادات المالية لدول المجلس تستوجب البحث عن مصادر آخرى وتنويع للدخل.

وقال في كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية دول المجلس في الرياض أمس الأول «نحن نجتمع اليوم لبحث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، كوسيلة اقتصادية لتوجيه القطاعات، وتشجيع الاستثمار، والحد من استهلاك بعض السلع الضارة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على بحث نتائج اجتماعات لجان أخرى ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص، ومشروع سكة حديد دول المجلس، وكود البناء وغيرها، وذلك بهدف تمهيد الطريق نحو الوصول إلى طموحات قادتنا وشعوبنا».

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، ان دول المجلس أولت اهتماما كبيرا للتكامل في كل المجالات، لاسيما في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية حيث تحقق العديد من المنجزات، مشيرا إلى ضرورة استكمال ما لم ينجز ويطبق بشكل كامل، لاسيما في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.