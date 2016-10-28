﻿مسؤولو «أوبك» يناقشون كيفية تطبيق اتفاق خفض معروضها النفطي

فيينا – رويترز: بدأ مسؤولو «أوبك» أمس الجمعة محادثات في فيينا تهدف إلى وضع التفاصيل الخاصة باتفاقهم على خفض المعروض النفطي الذي يقرون أنه يزداد تعقيدا كل يوم.

و اجتماع «اللجنة عالية المستوى» من محافظي «أوبك» وممثلي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الذين يرفعون تقاريرهم إلى الوزراء المعنيين.

وكانت المنظمة قد اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على تقليص إنتاج النفط الخام إلى نطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا في أول خفض لها منذ 2008 بهدف رفع الأسعار.

لكن الاتفاق يواجه انتكاسات محتملة بسبب مطالبة العراق بإعفائه منه، وكذلك مطالب دول مثل إيران وليبيا ونيجيريا التي تضرر إنتاجها من جراء العقوبات أو الحروب وتريد زيادة إنتاجها.

وقال مندوب في أوبك قبل بدء اجتماع أمس «الأمر يزداد تعقيدا.. في كل يوم تظهر مسألة جديدة». لكن مسؤولين آخرين في «أوبك» من بينهم الأمين العام محمد باركيندو كانوا قد قالوا إنهم متفائلون بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال باركيندو في كلمة ألقاها في الاجتماع وفقا لنص وزعته سكرتاريا المنظمة «مشاوراتنا اليوم – وغدا مع بعض المنتجين غير الأعضاء في أوبك قد تكون لها نتائج عميقة على السوق وعلى الصناعة في المدى المتوسط إلى الطويل».

ولا تبت اللجنة في السياسة، وستقدم بدلا من ذلك توصيات للاجتماع الوزاري التالي لـ»أوبك» في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الذي سيعقد في فيينا أيضا.

وتدرس اللجنة مسائل من بينها حجم ما سينتجه كل عضو من أعضاء المنظمة الأربعة عشر. وقال العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، هذا الأسبوع إنه لن يخفض إنتاجه وانه يجب إعفاؤه من أي قيود على الإنتاج لحاجته إلى المال لمحاربة تنظيم «الدولة» الإسلامية. وقال مصدر في المنظمة أمس ان موقف بغداد سيواجه معارضة على الأرجح من قبل الأعضاء الآخرين في «أوبك». وقال مصدر أمس الأول ان الرياض وحلفاءها الخليجيين لا يتفقون مع وجهة نظر العراق.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى اليوم السبت ليحضره ممثلون لدول غير أعضاء في «أوبك» تريد المنظمة أن يساهموا أيضا في كبح الإمدادات.

والدول غير الأعضاء في المنظمة التي سترسل ممثلين إلى محادثات اليوم هي روسيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان وأذربيجان والبرازيل وبوليفيا.