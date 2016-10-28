﻿روني يتمسك بمانشستر يونايتد رغم طلب مورينيو بالرحيل

مانشستر – الأناضول: أعلن وين روني مهاجم مانشستر يونايتد، تمسكه بالبقاء مع «الشياطين الحمر»، وعدم الرحيل عنه بأي شكل من الأشكال. ووفقا لصحيفة «صن» البريطانية، أكد روني للمقربين منه، عدم رغبته بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل. وأضافت أن «روني يفضل البقاء في يونايتد، والمنافسة على استعادة مركزه في هجوم الفريق من جديد». وأشارت إلى أن روني فضل البقاء حتى يحطم رقم بوبى تشارلتون التهديفي بقميص الشياطين الحمر والبالغ 249 هدفا، حيث يملك اللاعب في رصيده 246 هدفا ويفصله 4 أهداف فقط عن تحطيمه. وبحسب الصحيفة «أخطر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق، روني بضرورة الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية، الأمر الذي دفع بعض الأندية للدخول في مفاوضات معه، أبرزها باريس سان جيرمان وانتر ميلان وشنغهاي الصيني».

إيقاف دياموند لاعب هال ثلاث مباريات بسبب العنف!

لندن – رويترز: عاقب الاتحاد الانكليزي أداما دياموند لاعب هال بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب تصرف عنيف تجاه لاعب منافس خلال مباراة في الدوري الانكليزي هذا الأسبوع. وقرر هال عدم الاعتراض على العقوبة. وظهر دياموند (26 عاما) وهو نرويجي بينما كان يوجه ضربة إلى مارلون باك مهاجم بريستول سيتي خلال المباراة بين الفريقين الثلاثاء الماضي. وسيغيب دياموند جراء العقوبة عن مباريات فريقه في الدوري أمام واتفورد وساوثهامبتون وسندرلاند.

ميتيالاند الدنماركي يتعرض للسرقة بعد الفوز في الكأس!

كوبنهاغن – رويترز: لم تدم طويلا فرحة ميتيالاند بالفوز على فريماد أماغر في مباراة في كأس الدنمارك الخميس، إذ سرعان ما اكتشف اللاعبون لدى العودة إلى غرفة الملابس أنهم كانوا ضحية لعملية سرقة. وقال كلاوس شتاينلاين المدير الرياضي لميتيالاند: «سرقت الكثير من الأغراض الثمينة… هواتف ومفاتيح سيارات وغيرها.» وذكر مراسل الموقع أن لاعبي الفريق انتابهم «شعور بالغضب» بسبب التقصير الأمني. وأشار شتاينلاين إلى أنه تم إبلاغ الشرطة للتحقيق في السرقة. وتفوق ميتيالاند المنتمي للدرجة الأولى 3-1 في هذه المباراة على منافسه الذي يشارك في دوري القسم الثاني. أقيمت المباراة في جنوب شرقي العاصمة الدنمركية كوبنهاغن.

التونسي الحيدوسي مدربا لشبيبة القبائل الجزائري

تونس – الأناضول: اتفق شبيبة القبائل الجزائري، مع التونسي سفيان الحيدوسي لتولي المهمة الفنية للفريق لمدة موسمين، خلفا لكمال مواسة، بدون الإشارة لأي تفاصيل حول القيمة المالية للصفقة. وقضى الحيدوسي فترة قصيرة مع شبيبة القيروان التونسي، لم تتعد أسبوعا، قبل أن ينتقل للجزائر، ودرّب العديد من الأندية التونسية على غرار البنزرتي واتحاد بن قردان. ويحتل شبيبة القبائل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراة وتعادل خمس مرات، وهزم مرتين.

شيكاغو يهزم بوسطن في دوري السلة الأمريكي

واشنطن – رويترز: بفضل تألق لاعبيه دوين وايد وجيمي باتلر وروغون روندو فاز شيكاغو بولز على ضيفه بوسطن سيلتكس 105-99 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وفي أول مباراة له مع بولز أحرز وايد 22 نقطة في حين كان باتلر صاحب أكبر حصيلة تهديفية لفريقه برصيد 24 نقطة. وأضاف روندو أربع نقاط وتسع كرات حاسمة. وعلى أرضه وبين جمهوره فاز أتلانتا هوكس 114-99 على واشنطن ويزاردز بفضل 28 نقطة من لاعبه بول ميلساب ليحقق الفريق بداية قوية للموسم. وأضاف البديل تيم هارداوي 21 نقطة للفريق الفائز. وفاز سان أنطونيو سبيرز خارج ملعبه على سكرامنتو كينغز 102-94 وفاز لوس انجليس كليبرز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 114-106.

إعادة انتخاب بونييك رئيساً اتحاد الكرة البولندي

وارسو – الأناضول: أعيد انتخاب لاعب كرة القدم البولندي السابق زبيغنيف بونييك، لتولي رئاسة اتحاد اللعبة لفترة جديدة مدتها أربع أعوام. ووفقا لموقع الاتحاد، فإنه أعيد انتخاب بونييك رئيسا عقب حصوله على 99 صوتا، مقابل 16 لمنافسه رجل الأعمال جوزيف فوغيوفكسي. وسبق لبونييك أن خاض 80 مباراة دولية، وقاد بلاده للمركز الثالث في مونديال 1982. كما لعب ليوفنتوس الإيطالي حيث توج معه بكأس أوروبا (دوري الابطال حاليا) والكأس السوبر الأوروبي.

المربع الذهبي ليد أبطال إفريقيا للأندية بنكهة عربية!

واغادوغو – الأناضول: تحددت ملامح المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد والمقامة حاليا في بوركينا فاسو، بتأهل جميع الفرق العربية إلى الدور نصف النهائي. وتغلب الأهلي المصري، على الشباب بطل الكونغو الديمقراطية 31-20 في ربع النهائي. بينما فاز وداد سمارة المغربي على كايمان بطل الكونغو 28-26، وفاز الترجي التونسي على فاب الكاميروني 33-20. وحقق الزمالك المصري فوزا على مينوه الكاميروني 41-25. وسيواجه الزمالك نظيره الترجي في المربع الذهبي، بينما يلعب الأهلي مع وداد سمارة.