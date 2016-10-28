﻿الملاكم باكياو: لن أستهين بقدرات فارغاس!

لوس أنجليس – رويترز: يعد ماني باكياو من أعظم الملاكمين على مر العصور لكنه يرفض الاستهانة بمنافسه المقبل جيسي فارغاس بطل وزن الوسط لمنظمة الملاكمة العالمية والذي سيواجهه الأسبوع المقبل.

وبعد خمسة أشهر من تفوقه على تيموثي برادلي في نزال مثير يستعد الملاكم الفلبيني للعودة للحلبة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمواجهة الأمريكي فارغاس في لاس فيغاس. وقال باكياو (37 عاما) بعدما بدأ تدريباته في لوس أنجليس: «لا أستهين بقدرات جيسي فارغاس.» وأضاف: «إنه بطل قوي وأنا أعطي كل اهتمامي واحترامي لأي منافس. أحترم جيسي ولذلك أتدرب بجدية. هذا أهم نزال لي لأنه سيحدد مسيرتي في الملاكمة.» وحقق فارغاس (27 عاما)، الذي تفوق على مواطنه صدام علي ليفوز ببطولة وزن الوسط في مارس/ آذار الماضي، الانتصار في 27 نزالا وتعرض للهزيمة مرة واحدة وكانت بالنقاط أمام برادلي في يونيو/ حزيران 2015. وتابع باكياو: «أحتاج لفوز مقنع. توجد ثلاث خطط مختلفة أمام جيسي فارغاس لكن أوجه اهتمامي الأكبر للجمهور وأود أن يشعر المشاهدون بالسعادة والرضا.» وبدا باكياو، بطل العالم في ثماني فئات، متحمسا لإضافة لقب جديد إلى سجله وسيكون أول لقب له منذ انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ في الفلبين في مايو/ أيار الماضي. وواصل: «أخوض المباريات من أجل التاريخ. أود أن أثبت أنني واحد من أفضل الملاكمين حتى الآن. سأواصل القتال لأنني أحب الملاكمة والملاكمة تحبني. لا أشعر بأنني تقدمت في العمر بل أشعر بأن عمري 27 عاما.»