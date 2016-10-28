﻿البلجيكي جورج ليكنز مدربا للجزائر خلفا لرايفاتش

الجزائر – رويترز: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين البلجيكي جورج ليكنز مدربا للمنتخب الأول خلفا للصربي ميلوفان رايفاتش.

وقال الاتحاد في بيان: «تعيين ليكنز جاء بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بعد مفاضلة مع أربعة مدربين آخرين.» وأضاف: «توقيع العقد سيتم خلال الساعات المقبلة عقب وصول المدرب من بلجيكا.» وكانت خلافات بين المدرب الصربي السابق رايفاتش واللاعبين وراء رحيله في وقت سابق هذا الشهر بعد نحو ثلاثة أشهر من توليه المنصب في أعقاب التعادل 1-1 مع الكاميرون في البليدة بمستهل جولات الدور الأخير بتصفيات كأس العالم 2018. وليكنز (67 عاما) ليس غريبا على منتخب الجزائر حيث سبق له تدريبه في 2003. كما أشرف على منتخبي بلجيكا وتونس والهلال السعودي. وأعلن لوكيرن، اخر فريق تولى ليكنز تدريبه، الأربعاء انفصاله عن المدرب البلجيكي. وستكون المهمة الأولى لليكنز قيادة الجزائر على أرض نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2018 في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكانت تقارير صحفية رشحت في وقت سابق أكثر من اسم لتولي المنصب من بينهم البوسني صفوت سوشيتش.