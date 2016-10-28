﻿فلسطين التشيلي يخرج رغم فوزه على سان لورينزو

عواصم – الأناضول: تأهل سان لورينزو الأرجنتيني، لنصف نهائي كأس سودا أمريكانا، رغم الهزيمة أمام مضيفه فلسطين التشيلي، بهدف دون رد، ضمن إياب الدور ربع النهائي.

ولم يتمكن الفريق التشيلي من تعويض نتيجة مباراة الذهاب، بفوز لورينزو، بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الأرجنتيني بمجموع المباراتين 2/1. وأحرز هدف فلسطين الوحيد ليوناردو فالنسيا في الدقيقة 70. ليكون سان لورينزو الأرجنتيني الضلع الرابع للمربع الذهبي، بعد تأهل كل من أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وشابيكوينسي البرازيلي، وسيرو بورتينو الباراغواني. وكوبا سود أمريكانا هي بطولة دولية تقام للأندية سنوياً منذ عام 2000، حيث كانت في البداية مخصصة لفرق اتحاد أمريكا الجنوبية، ولكن منذ 2005 أصبح بإمكان فرق الكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المشاركة فيها.