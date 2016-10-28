﻿الدوري المصري: الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

القاهرة – د ب أ: ضاعف سموحة من جراح مضيفه الزمالك بعدما فرض عليه التعادل بدون أهداف في المرحلة السادسة للدوري المصري، التي شهدت أيضا فوز مصر المقاصة 2/1 على مضيفه الإسماعيلي، وإنبي على مضيفه المصري البورسعيدي 3/1.

وارتفع رصيد سموحة إلى 13 نقطة، ليظل في المركز الثاني، فيما رفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، علما أن لديه أربع مباريات مؤجلة. وكان الزمالك الطرف الأفضل في المباراة، حيث سيطر على مجريات الأمور في أغلب فترات اللقاء، ولكن تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليفقد الفريق الأبيض أول نقطتين في البطولة هذا الموسم. وتأتي النتيجة لتعمق من آلام الزمالك الذي أخفق مؤخرا في التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ 14 عاما، بخسارته أمام صنداون الجنوب أفريقي في نهائي البطولة.

وواصل مصر المقاصة سلسلة انتصاراته، بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام مضيفه الإسماعيلي، إلى فوز ثمين ومستحق 2/1 في اللحظات الأخيرة. وارتفع رصيد المقاصة، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي إلى 12 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، علما أن لديه مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد الإسماعيلي، الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر. وتقدم الإسماعيلي بهدف مبكر لإيمانويل بناهيني في الدقيقة الخامسة، وتعادل أحمد عبدالظاهر للمقاصة في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز بولان فوافي هدف الفوز القاتل للمقاصة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وحافظ إنبي على صحوته، بعدما حصد انتصاره الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، عقب تغلبه 3/1 على المصري. وارتفع رصيد إنبي إلى عشر نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد المصري، الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم، عند تسع نقاط في المركز الثامن. وبادر محمد الشامي بالتسجيل لإنبي في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل أحمد منصور للمصري في الدقيقة 40. وأعاد رامي صبري التقدم لإنبي مرة أخرى، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ثم أضاف زميله لاما كولين الهدف الثالث للفريق البترولي في الدقيقة 54.