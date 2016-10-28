﻿كوزنيتسوفا تصعد إلى المربع الذهبي رغم الهزيمة أمام موغوروزا

سنغافورة – د ب أ: صعدت الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الختامية للموسم، المقامة في سنغافورة، رغم هزيمتها أمام الأسبانية غاربين موغوروزا 6/3 وصفر/6 و1/6 في ثالث مبارياتها بالمجموعة البيضاء.

ووضعت موغوروزا، بطلة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، حدا لتألق كوزنيتسوفا، التي كانت آخر المتأهلات إلى البطولة الختامية، حيث حسمت التأهل بإحرازها لقب بطولة موسكو مطلع هذا الأسبوع. وحققت كوزنيتسوفا، الحائزة على لقبين في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، الفوز في أول مباراتين لها بالمجموعة البيضاء التي تأهلت من صدارتها، لكن موغوروزا، متذيلة المجموعة، نجحت في تحقيق انتصارها الأول في المجموعة على حساب الروسية البالغة 31 عاما والمصنفة التاسعة على العالم. واحتاجت موغوروزا إلى 94 دقيقة لحسم المباراة أمام كوزنيتسوفا، التي حولت أنظارها إلى مباراتها بالمربع الذهبي اليوم. وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة البيضاء من خلال المباراة بين البولندية أغنيسكا رادفانسكا، حاملة اللقب، والتشيكية كارولينا بليسكوفا. وتعد رادفانسكا المرشحة الأوفر حظا للتأهل حيث حققت ستة انتصارات بدون هزيمة في أي مجموعة في سجل مبارياتها أمام بليسكوفا، التي خسرت أمام الألمانية أنجليك كيربر في نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).