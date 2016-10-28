﻿الدوري الألماني: دورتموند «المتعثر» يواجه شالكه في دربي البوندسليغا

برلين – د ب أ: يعاني بوروسيا دورتموند بشدة في مساعيه لمطاردة بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني، ويحتاج لكثير من التوفيق خلال مباراته المرتقبة أمام ضيفه شالكه «المتطور» اليوم في المرحلة التاسعة.

ويحتل دورتموند المركز السابع بفارق ست نقاط خلف البايرن المتصدر. واحتاج دورتموند إلى ركلات الترجيح كي يعبر يونيون برلين (درجة ثانية) الأربعاء في الدور الثاني لكأس ألمانيا. وقال توماس توشيل مدرب دورتموند: «في الوقت الراهن لدي شعور بأن العاطفة داخل الملعب قادتنا للفوز… ربما من الغريب أن المباراة امتدت لوقت اضافي وركلات ترجيح». وأبرم دورتموند تحت قيادة توشيل صفقات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم ينجح بعد في جلب الاستقرار إلى الفريق. وغاب المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميانغ عن المباراة، لكنه قد يشارك امام شالكه، كما يأمل توشيل بأن يلحق رافاييل غيريرو واندريه شورله بالمباراة. وقال توشيل: «ليس أمامنا بديل سوى تقديم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق النتيجة المرجوة». ولم يخسر دورتموند في مباراة دربي أمام جماهيره منذ أربعة أعوام، الامر الذي يزيد من اصرار اللاعبين، رغم المسيرة المهتزة التي شهدت فوز الفريق مرة واحدة فقط في أخر ست مباريات على مستوى جميع المسابقات. ومن جانبه فإن شالكه ما زال في مرحلة التعافي من أثار البداية الكارثية للموسم، ويواصل مساعيه للتعافي تحت قيادة المدرب ماركوس فينزيرل، بعد الفوز على ملعب نورنبرغ 3/2 في كأس ألمانيا. وقال بينديكت هويديس قائد شالكه: «لعبنا بشكل رائع وسيطرنا على المباراة، يمكننا أن نشعر بالرضا عن كيفية سير الأمور في الوقت الراهن، لقد حققنا خمسة انتصارات في آخر ست مباريات». وأضاف: «مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بمباراة الدربي فإننا نريد تحقيق نتيجة جيدة أكثر من أي شيء آخر». ويخرج البايرن المتصدر لملاقاة مضيفه اوغسبورغ في تكرار لسيناريو مباراة الفريقين في كأس ألمانيا والتي انتهت بفوز البايرن 3/1. ويتطلع لايبزيغ مفاجأة الموسم الذي لم يتعرض لأي هزيمة في أول ثماني مباريات، لتحقيق مفاجأة جديدة ومعادلة الرقم القياسي المتمثل في خوض أول عشر مباريات في البوندسليغا بدون هزيمة، وهو الرقم المسجل باسم دويسبورغ في موسم 1994/1993. ويلاقي لايبزيغ دارمشتات، بعدما حصل على فترة راحة طويلة نظرا لعدم مشاركته هذا الاسبوع في الكأس بعد خروجه من الدور الأول. كما ودع دارمشتات مشواره في الكأس بعد هزيمته على يد استوريا فالدورف المنافس بالدرجة الرابعة صفر/1. وفي مواجهة قوية الأحد يستضيف هيرتا برلين الثالث هوفنهايم الرابع قبل أن يلتقي كولون الخامس مع ضيفه هامبورغ. ويلتقي فيردر بريمن مع فرايبورغ وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن وماينز مع انغولشتات .