﻿إنريكي ردا على منتقدي غوارديولا: سينتصر!

برشلونة – رويترز: قال لويس إنريكي مدرب برشلونة إن مواطنه بيب غوارديولا سيعود بفريقه مانشستر سيتي إلى درب الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأخيرة وسيحقق الألقاب في انكلترا.

ولم يحقق غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ، أي انتصار مع السيتي في آخر ست مباريات بكل المسابقات، وكان أخرها الخسارة 1-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد في كأس المحترفين، في أسوأ نتائجه في مسيرته التدريبية التي بدأت في 2008. وقال إنريكي: «أقول لمنتقدي غوارديولا: لا تقلقوا… سيفوز بألقاب هذا الموسم.» وقال: «دائما تظهر الانتقادات لأن الناس لا تحب أن ينتصر نفس الناس دائما… لكنني على ثقة أن بيب سينتصر… وهو يقدم نفس الأداء الرائع الذي شاهدناه في بداية الموسم.» وأضاف: «إذا أردت أن تكون لك فلسفة فيجب عليك التمسك بها حتى النهاية.» وكان إنريكي وغوارديولا عنصرين بالمنتخب الاسباني الذي فاز بالذهبية في أولمبياد برشلونة 1992 ولعبا سويا في برشلونة بين 1996 و2001. وحسم غوارديولا 14 لقبا مع برشلونة وهو رقم قياسي خلال أربع سنوات، وقاد البايرن للفوز بالدوري المحلي ثلاث مرات متتالية قبل أن يتولى مسؤولية السيتي خلفا لمانويل بيلغريني قبل انطلاق الموسم الحالي. واستهل غوارديولا مشواره مع السيتي بالفوز في أول عشر مباريات بكل البطولات ولكن مسيرة انتصاراته توقفت بالتعادل 3-3 أمام سيلتك في دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام توتنهام والتعادل على ملعبه أمام ايفرتون. كما خسر السيتي 4-صفر في برشلونة في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الجاري. ولم يحقق السيتي انتصارا منذ تغلبه 3-1 على سوانزي المتعثر في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.