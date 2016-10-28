﻿الدوري الإيطالي: نابولي يتطلع لتشديد الخناق على يوفنتوس

روما – د ب أ: يتطلع نابولي لتشديد الخناق على يوفنتوس في صراعهما على صدارة الدوري الإيطالي، حين يحل ضيفا عليه في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة اليوم. ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر) بعد مرور عشر مراحل.

ويبدو روما، الثاني برصيد 22 نقطة، مهتما بالمواجهة الكلاسيكية التي ستقام بمدينة تورينو، قبل أن يلاقي مضيفه إمبولي (المتعثر) الأحد. وفي ظل استمرار غياب البولندي المصاب أركاديوز ميليك بالإضافة إلى مانولو غابياديني، الذي ينفذ عقوبة الإيقاف للمباراة الثانية، فإن الفرصة تبدو مواتية أمام دريس ميرتينز لقيادة هجوم نابولي مجددا، عقب نجاحه في هز الشباك خلال الفوز 2/صفر على ضيفه إمبولي في المرحلة الماضية الأربعاء. واحتفل اللاعب البلجيكي بخوضه اللقاء رقم 150 في مسيرته مع نابولي، فيما لعب بيبي رينا حارس الفريق مباراته المئة. وقال ميرتينز: «أردنا تحقيق الاستمرارية لنجاحنا وتمكنا من تحقيق هدفنا». ويعيش المهاجم البوسني إيدين دزيكو أفضل فتراته مع روما حاليا، عقب تسجيله هدفين خلال فوز فريقه 3/1 على مضيفه ساسولو في المرحلة الماضية، ليعزز صدارته الهدافين برصيد عشرة أهداف. وتلقت جماهير روما ضربة موجعة بعدما علمت بخضوع الجناح أليساندرو فلورينزي لجراحة، إثر إصابته بتمزق في أربطة الركبة خلال المواجهة أمام ساسولو. واغتنم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس فرصة غياب زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي أصيب بشد عضلي سيبعده عن الملاعب حتى مطلع الشهر المقبل، عقب افتتاحه التسجيل خلال الفوز 4/1 على ضيفه سامبدوريا، فيما شهدت المباراة عودة لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو، الذي تعافى من الإصابة مؤخرا. ويخوض ميلان، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، مواجهتين سهلتين في المرحلتين المقبلتين، حيث يستضيف بيسكارا، السابع عشر، قبل أن يلاقي مضيفه باليرمو، القابع في المركز قبل الأخير مطلع الأسبوع التالي. ولم يهنأ ميلان بفوزه الثمين 1/صفر على ضيفه يوفنتوس السبت الماضي، بعدما تلقى خسارة موجعة صفر/3 أمام مضيفه جنوى في المرحلة الماضية. ويلاقي الإنتر، العاشر برصيد 14 نقطة، مضيفه سامبدوريا، السادس عشر برصيد 11 نقطة. ويلتقي أتالانتا مع ضيفه جنوى، وكروتوني مع كييفو، ولاتسيو مع ساسولو.