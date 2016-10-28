﻿الدوري الإنكليزي: صراع ثلاثي بين السيتي وأرسنال وليفربول على الانفراد بالصدارة مع انطلاق المرحلة العاشرة

لندن – د ب أ: مع انطلاق منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي اليوم، يتطلع كل من مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول إلى استغلال فرصة مواجهة فرق من النصف الثاني من جدول الدوري من أجل الانفراد بالصدارة.

وحصد كل من الفرق الثلاثة 20 نقطة، خلال تسع مباريات، ويحتل السيتي الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام أرسنال وليفربول، اللذين يعيشان حالة من النشوة إثر التألق في المباريات الأخيرة، بينما يتطلع السيتي إلى تصحيح المسار، بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الست الماضية في كل المسابقات، وسيسعى إلى استعادة التوازن بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد الأربعاء في كأس المحترفين، من خلال مباراته اليوم على ملعب وست بروميتش ألبيون الثالث عشر. وقال جوسيب غوارديولا، مدرب السيتي، عقب مباراة الدربي: «إنها ست مباريات (بدون فوز)، وهو موقف ليس جيدا، لكننا خرجنا من مسابقة واحدة فقط (كاس المحترفين)، وما زلنا ننافس في ثلاث بطولات.» وأضاف: «سنرى ما يحدث. أنا سعيد بلاعبينا، وسنحاول تصحيح المسار.» أما أرسنال الذي يدربه الفرنسي آرسين فينغر، فيحل ضيفا على سندرلاند. وحافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة متتالية بكل المسابقات، وأكد اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين أن الفريق يتمتع بثقة هائلة في الوقت الحالي. وقال عقب تسجيل ثنائية في شباك ريدينغ، الثلاثاء الماضي، بكأس المحترفين: «أعتقد أن الفريق يتمتع حقا بمعنويات هائلة.» وأضاف: «الآن نشعر بأنه علينا الفوز في كل مباراة نخوضها، وهذا بإمكاننا، لذلك فهي أجواء جيدة.» ويحتل سندرلاند المركز العشرين الأخير برصيد نقطتين، وهو الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن. كذلك يلتقي ليفربول، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال آخر عشر مباريات، كريستال بالاس الحادي عشر. واستعرض ليفربول قوته بالفوز على توتنهام في كأس المحترفين، رغم أن مدربه يورغن كلوب، أجرى تغييرا شاملا على تشكيلة الفريق. وقال جورجينيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول: «أعتقد أنه من المؤشرات الجيدة للفريق أنه يضم لاعبين يمكنهم المشاركة في أي وقت، والتأقلم على الفور، وهذا يمنح المدرب حرية أكبر في الاختيار.»

ويحتل تشلسي وتوتنهام المركزين الرابع والخامس، على الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف ثلاثي الصدارة، لكنهما يواجهان مهمة أكثر صعوبة في المرحلة العاشرة. ويلتقي توتنهام، الوحيد بالدوري الذي لم يتلق أي هزيمة طوال المراحل التسع الأولى، حامل اللقب ليستر، بينما يحل تشلسي ضيفا على ساوثهامبتون. وقال إيريك داير، لاعب وسط توتنهام: «الآن أمامنا مباراة مهمة للغاية أمام ليستر، والتي تمثل الكثير للجميع لأسباب مختلفة، وهو ما يضاعف التركيز عليها من قبل الجميع.» وأضاف: «كنا في سباق على اللقب معهم (ليستر) الموسم الماضي وتفوقوا علينا… أمامنا مباراة مهمة.» أما مانشستر يونايتد فيتطلع إلى الاستفادة من الدفعة التي اكتسبها بالفوز في مباراة الدربي، عندما يلتقي بيرنلي. وقال لاعب وسط يونايتد، أندير هيريرا: «سنواجه بيرنلي، إنه فريق يكافح في كل مباراة، وكأنها مباراة نهائية. علينا الاستعداد لذلك.» وتشهد باقي المرحلة العاشرة ، لقاء بورنموث مع ميدلزبره، وواتفورد مع هال، وإيفرتون مع وستهام، وسوانزي مع ستوك.