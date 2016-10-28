﻿البريطانيون يريدون خطوات أكبر من حكومتهم تجاه حلب… وهل يمكن تجاوز الفيتو الروسي في الأمم المتحدة وإنقاذ المدينة؟

لندن ـ «القدس العربي»: شغلت حلب كما دائما الصحف الغربية، وأفردت العديد من الصحف المقالات والأخبار التي تتناول المدينة بالإضافة إلى محاولة إعطاء حلول عملية للخروج من الأزمة الإنسانية في المدينة، فيما احتلت الانتخابات الأمريكية أيضا اهتماما واسعا في الصحف، كونها قد تغير العالم في حال فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فيما أظهر استطلاع للرأي قامت به صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أن البريطانيين يريدون من حكومتهم أن يكون لها تدخل أكبر وأكثر فاعليه في الأحداث التي تقع في سوريا.

البريطانيون وحلب

وقالت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية في تقرير وصفته بأنه حصري إن غالبية البريطانيين يريدون من حكومة بلادهم العمل بجهد أكبر للتخفيف من معاناة المدنيين في شرق مدينة حلب، والتي دمرتها الحرب. وتكشف الدراسة أن 42% من البريطانيين ستساند منطقة حظر طيران ومنطقة حظر للقتال في المدينة التي أصبحت بؤرة الحرب الأهلية في سوريا.

بريطانيون آخرون يؤيدون التصعيد غير العسكري باستخدام المزيد من العقوبات ضد روسيا لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد لتخفيف حصار المدينة والعمليات العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية، فيما يرى نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم أنه يجب أن تتدخل حكومة بريطانيا بشكل قوي، حتى وأن استدعى تدخل قوات عسكرية بريطانية في حلب لمساندة المعارضة السورية.

الاستطلاع شمل 1500 بريطاني، 26% منهم قال إن على الحكومة البريطانية الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا في حين أن 22% أيدوا فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وسوريا، فيما أيد 16% إنشاء منطقة حظر جوي فوق مدينة حلب، فيما قال 10% إنه يجب على التحالف الدولي الغربي بالتدخل العسكري المكثف باستخدام قوات جوية وبرية.

الدكتور مايكل تيرنر، الذي أشرف على استطلاع الرأي قال إنه من المثير للاهتمام أن نلاحظ التباين في الطرق التي يفضل البريطانيون اتباعها من أجل التعامل مع الأوضاع في سوريا، فغالبية الشباب من الفئة العمرية 18-24 تميل لصالح تنفيذ حظر طيران في حين أن كبار السن والذين يبلغون 65 عاما وأكثر يفضلون نهجا أقل إنخراطا في الحرب هناك.

وأضافت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع بينت أن هناك رغبة واضحة بين البريطانيين في منع محنة المزيد من السوريين في حلب، ولكن عملا عسكريا واسع النطاق قد ينطوي على العديد من المخاطر.

ويقول مركز توثيق الانتهاكات الذي يرصد انتهاكات حقول الإنسان في الصراع السوري على مدى الست سنوات الماضية إن 137 هجمة على الأقل بالقنابل العنقودية تعرضت لها حلب خلال الشهر الماضي.

الفيتو الروسي في الأمم المتحدة

وكتب بيتر تاتشل في صحيفة «التلغراف» البريطانية مقالا بعنوان هل يمكن تجاوز الفيتو الروسي في الأمم المتحدة وإنقاذ حلب، وبدأه بالقول إن القصف العشوائي في مدينة حلب وغيرها من المدن السورية من جانب الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس غير قانوني بموجب القانون الدولي، وإنه وفقا لمسؤولية الأمم المتحدة في حماية القرار رقم 2005 فيجب عليهم منع جرائم الحرب هذه.

وأكمل الكاتب أنه مع ذلك فقد قيل لنا باستمرار إن الأمم المتحدة تقف عاجزة لأن روسيا تستخدم حق النقض «الفيتو» لإجهاض أي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن حول سوريا، وهو ما أشاع شعورا بالعجز حين شاهدنا حاملة الطائرات الروسية تبحر تجاه سوريا ربما لتنفيذ المزيد من المجازر هناك. ولكن هناك طريقة للخروج من كل هذا العجز، ففي العام 1950 عندما تدخل الاتحاد السوفييتي إلى جانب كوريا الجنوبية بعد أن قامت بمهاجمة كوريا الشمالية صدر قرار «متحدون من أجل السلام» و قام بمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة القدرة على عقد دورة استثنائية وطارئة لتجاوز مجلس الأمن بشأن انتهاكات السلام، كما تم استخدام الاستراتيجية نفسها في أزمة السويس في العام 1956.

وعلى المنهاج نفسه: لماذا لا يقوم بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني بالسعي من أجل إنشاء تحالف دولي، ليس فقط في الغرب وإنما مع الدول في جنوب العالم أيضا، من أجل استخدام الاستراتيجية نفسها التي استخدمت في خمسينيات القرن الماضي من أجل نقض الفيتو الروسي و تأمين تفويض من الأمم المتحدة لفرض منطقة حظر للطيران تغطي سوريا والممرات الإنسانية والملاذات الآمنة وقوات حفظ السلام المدنية في سوريا؟

بيتر تاتشل يضيف في مقاله إن من شأن هذا التصرف في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يغير طريقة نظر العالم للأزمة السورية، والتي ينظر اليها العالم على أنها صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة، وروسيا وبشار الأسد من جهة أخرى، وسيعمل على عزل روسيا وتوجيه ضربة معنوية كبيرة للنظام الروسي ولن يستطيع أحد إلقاء اللوم على التحالف الغربي.

كما أن المفتاح لإنقاذ أرواح المدنيين هو الاتفاق على منطقة حظر جوي في سوريا، حيث أن ما يقارب من 1176 من المدنيين الذين قتلوا في المعارك الدائرة في حلب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان منهم 1000 مدني على الأقل لقتوا حتفهم بناء على القصف الجوي من قوات الأسد والقوات الروسية. ويقول الخبراء إنه في حالة فرض منطقة حظر جوي في سوريا على مدار 24 ساعة وتم إسقاط طائرات سورية أو روسية فإن هذا سيؤدي إلى تصعيد كبير بين روسيا والغرب.

ويضيف تاتشل أن منطقة الحظر الجوي لا يجب أن تكون من هذا القبيل، ففي حال تحدي روسيا أو سوريا لمنطقة حظر الطيران لن يكون هناك أي أعمال انتقامية ضد روسيا، فيمكن بدلا من ذلك أن تكون الأهداف المستهدفة ضد النظام السوري مثل مدارج الطائرات العسكرية والاستخبارات العسكرية ومراكز الاتصالات التابعة للنظام، ففي هذه الحالة سيقوم النظام السوري بدفع ثمن الانتهاكات التي سيقوم بها الحليف الروسي ونظامه في الوقت نفسه، كما أن منطقة حظر الطيران لا تتطلب دوريات جوية في الأجواء السورية على مدار الساعة، فدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على تتبع الطائرات في سوريا من وراء المجال الجوي السوري باستخدام الاقمار الصناعية وطائرات التجسس بدون طيار، والرد على الانتهاكات لمنطقة حظر الطيران بصواريخ موجهة يمكن وضعها وإطلاقها من خارج الأراضي السورية كالسفن الحربية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأبيض المتوسط، كما أن استهداف المنشآت العسكرية التابعة لنظام الأسد سيقلل بشكل كبير عدد الضحايا المدنيين الذين يمكن ان يسقطوا، ففي ليبيا عندما قام الغرب بانشاء منطقة حظر جوي قُتل فقط 72 مدنيا وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.

و يختتم الكاتب مقاله بالقول إنه إذا مات المدنيون نتيجة تنفيذ منطقة حظر الطيران في سوريا فسيكون الموت بالمئات وليس بالآلاف كما يحدث الآن هناك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الوفيات غير المقاتلين، ومن خلال عدم دفع الدول الغربية لفرض ولاية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا سيعطي الأسد وبوتين مطلق الحرية في قصف المدنيين في المناطق المدنية وهو شيء مخز للدول التي تتبنى حقوق الإنسان.

الشرق الأوسط والأسلحة الصينية

وبعيدا عن حلب انفردت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بنشر تحقيق عن مبيعات الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وكيف أن النزاعات المسلحة الدائرة هناك أضحت ساحة لتجريب أنواع جديدة من الأسلحة.

ويقول التحقيق إن إطلاق الحوثيين لصواريخ من نوع سي 801 و سي 802 والتي قامت الصين بتصميمها مستهدفة سفنا حربية أمريكية في خليج عدن، إلا أن هذه الصواريخ أصابت سفينة مدنية تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة تعمل على نقل المساعدات إلى المواطنين اليمنيين هناك، ولكنها لم تُسقط ضحايا، وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تحت ضغط متزايد لوقف شحنات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تقوم بشن غارات جوية في اليمن على الحوثيين.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن الأسلحة التي تقوم الصين بتصنيعها أصبحت تلعب دورا متزايدا في الصراع في منطقة الشرق الأوسط، فاستهداف السفن الحربية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية كشفت أن جيلا جديدا من الأسلحة الاستراتيجية الصينية يتم استخدامه في حروب قذرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن هاتين المنطقتين اصبحتا أرضا جديدة لتجربة الأسلحة الصينية المتقدمة مثل الصواريخ و الطائرات بدون طيار.

التقرير يقول إن الصين في السنوات الخمسة الماضية وحتى العام 2015 تفوقت على ألمانيا التي أصبحت ثالث مصدر للأسلحة في العالم، وذلك بعد أن ارتفعت صادراتها بنسبة 143% حسب معهد بحوث السلام الدولي، والذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، بينما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول في تصدير الأسلحة في العالم.

ويقول الجنرال المتقاعد في الجيش الصيني يوي غانغ إن شكل الهجوم على السفن الحربية الأمريكية هو دعاية جديدة للأسلحة الصينية، فيما رفضت المؤسسة الصينية لصناعة وعلوم الفضاء التعليق على الحادث حسب وصف تقرير الصحيفة.

وينقل التقرير عن غاري لي الاستشاري المقيم في برلين لشركة «ايه بي سي او»، والتي لها انتشار واسع في العالم قوله إن مصنعي الأسلحة الصينية اصبحوا معتادين على رؤية أسلحتهم في مقاطع فيديو على موقع «اليوتيوب» أو في نشرات الأخبار التلفزيونية، مضيفا أنه ربما كانت الطريقة الوحيدة لاختبار الأسلحة الصينية هي باستخدامها في حروب إقليمية صغيرة، مكملا حديثه إنه في حال تم استخدام الأسلحة، فإن هذا بمثابة دعاية كبيرة وهو الشيء الذي يقوم بفعله كل مصنعي الأسلحة حول العالم.

ويختتم التقرير بالقول إن باكستان تعد الآن من أكبر مستوردي الأسلحة الصينية، والتي قامت باستخدام طائرات بدون طيار وطائرة جي 17 المقاتلة، كما انه على الرغم من ان معظم مبيعات الأسلحة الصينية كانت لحكومات، إلا ان بعض مقاطع الفيديو تكشف عن وصول أسلحة متقدمة إلى ايدي بعض الجماعات المسلحة في سوريا.

أنصار ترامب يهددون بثورة

أما صحيفة «نيويورك تايمز» فنشرت مقالا استقصائيا رصد مزيجا من القلق والغضب وخيبة الأمل بين أنصار المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب وهم يقومون بمتابعة التقارير التي تتحدث عن إمكانية خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، وكان الأخطر من وجهة نظر الصحيفة أنها رصدت مشاعر عنيفة ومخيفة قام بالتعبير عنها عدد من أنصار ترامب، والذي قد ينذر بصراع عنيف في حال خسارته لسباق الرئاسة الأمريكي.

وقامت الصحيفة باستطلاع آراء خمسين شخصا ينتمون للمرشح الجمهوري ترامب من ستة ولايات مختلفة، وقال أحدهم إنه في حال فازت هيلاري كلينتون وخسر دونالد ترامب فستكون الانتخابات مزورة وسيؤدي ذلك إلى ثورة جديدة، مضيفا أن الناس سيجوبون الطرقات في اتجاه مبنى الكونغرس الأمريكي وذلك في إشارة إلى إمكانية حدوث اعتصامات أو عصيان، قائلا إنهم سيفعلون كل ما في وسعهم من أجل خلع كلينتون من الرئاسة الأمريكية.

الصحيفة قالت إنها لمست تحولا في مزاج أنصار ترامب مع بداية السنة إلى مواقف أكثر عنفا لمستها أثناء الحديث معهم خلال الأسبوع الماضي، بينما شكك البعض في استطلاعات الرأي التي تشير إلى إمكانية فوز كلينتون.

وقال أنصار ترامب إن استطلاعات الرأي لا تعكس الأغلبية الصامته الذي سيتوجهون في نهاية المطاف إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ترامب، والذي سيفوز بشكل كاسح.

ونقلت الصحيفة أن أنصار ترامب من المسالمين أو من سيقبلون سلميا بنتائج الانتخابات يخشون من أن تجنح الولايات المتحدة نحو العنف في جميع الأحوال، خاصة إذا ما قررت «الرئيسة كلينتون» تجاوز التعديل الثاني في الدستور، الذي يعطي الحق للأمريكيين في امتلاك السلاح، وهو الأمر الغير قابل للنقاش أو التعديل لدى أنصار ترامب.