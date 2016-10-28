﻿صفاء سلطان تُهرّب الطعام للمناطق المحاصرة في سوريا

دمشق- «القدس العربي»: تُجسّد الفنانة صفاء سلطان في الفيلم السوري «درب السما» دور «مريم» وهي امرأة استشهد زوجها خلال الحرب الدائرة في سوريا، لتعمل بعد ذلك في أعمال الإغاثة وإيصال الطّعام للمناطق المحاصرة.

كذلك تبدأ بإدارة مدرسة تحوي مستوصفاً لعلاج الجرحى والمصابين في الحرب، وتبذل ما بوسعها لتكون مع أبناء بلدها، كما تتحمل مسؤولية والدتـها المقـعدة وشقيقتـها الصغيـرة.

وخلال فيلم «درب السما» الذي يعتبر أول أعمال سلطان السينمائية، تعثر على الحب فجأة وتلتقي برجل يغيّر كل حياتها.

وعن وقوفها أمام الفنان السوري أيمن زيدان في الفيلم قالت سلطان، «الوقوف أمام عمالقة الفن مسؤولية ومتعة كبيرة لا يمكن وصفها، شرف كبير نلته هذا العام أن أقف وأتعلم من الأستاذ الرائع أيمن زيدان قامة من قامات الفن السوري، قمة الرقي والفن والإبداع، شكرا جود سعيد لإعطائي فرصة أن أضيف لمسيرتي الفنية وساما أعتز فيه.

يذكر أن الفيلم من إخراج جود سعيد، ويشارك في بطولته كل من أيمن زيدان ومحمد الأحمد، جرجس جبارة.