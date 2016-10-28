﻿ قابلة ألمانية أدينت بالشروع في قتل الحوامل

ميونيخ ـ د ب أ: قضت محكمة ألمانية الجمعة بسجن قابلة 35/ عاما/ لمدة 15 عاما بعد ثبوت إدانتها في سبعة اتهامات من بينها الشروع في القتل بإعطاء النساء الحوامل، المتوقع أن ينجبن عن طريــــــق عمليات قيصـــرية، مواد خاصة بسيولة الدم.

وكانت ريجينا كيه، التي لم يتم الكشف عن اسمها، تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، قد قامت بحقن مادة «الهيبارين» الخاصة بسيولة الدم في الوريد للنساء اللاتي من المنتظر أن يخضعن للولادة القيصرية في مستشفيات في ميونيخ وبلدة «باد سودن» القريبة من فرانكفورت. واضطرت جميع ضحايا ريجينا كيه للخضوع لجراحة طارئة بعد إجراء تلك العمليات.

وخضعت واحدة من الضحايا لـ 44 عملية نقل دم، وأصيبت بالعقم. وفي بيان، قال ممثلو الادعاء إن ريجينا كيه كانت ترغب في «أن تظهر.. تفوقها لإبراز شخصيتها». وطالب محاموها بتبرئتها، استنادا إلى أن موكلتهم غير مسؤولة عن المضاعفات التي تعرضت لها هذه النساء. وفرضت المحكمة الواقعة شمال ألمانيا على المتهمة حظرا مدى الحياة على ممارسة مهنة «القبالة».