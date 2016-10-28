﻿«الحلاقة المجانية في المنزل» خدمة تقدمها بلدية تركية

نوشهر ـ الأناضول:في بادرة إنسانية تُقدم بلدية قضاء «أمانوس» التابع لولاية نوشهر، وسط البلاد، خدمات «الحلاقة المجانية في البيوت» لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وللمرضى من قاطني القضاء.

وتتولى مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية في البلدية تنظيم زيارات منتظمة إلى منازل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المشروع من أجل حلاقة شعر ولحى المحتاجين.

وأوضح رئيس بلدية أمانوس «عصمت إنجة» أنهم طرحوا المشروع في إطار الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

وأصاف أنهم كانوا يقدمون خدمة الحلاقة للرجال في المرحلة الأولى، وخلال فترة وجيزة شملت الخدمة النساء أيضاً.

وقال إنجة «إن مواطنينا من كبار السن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، مضطرون لتلبية العديد من احتياجاتهم من خلال مساعدة أقربائهم لهم، ونحن بدأنا هذا المشروع لمساعدة مواطنينا خصوصاً بتقديم خدمة الحلاقة لهم».

وأشار إلى أنهم أجروا تواصلاً مع مخاتير الأحياء، من أجل تسجيل أسماء كبار السن الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، كما تقدم بعض الفقراء أيضاً ليسجلوا أسماءهم للحصول على خدمة الحلاقة المجانية عقب نشرنا لإعلان عن المشروع في الصحف المحلية وموقع البلدية على شبكة الإنترنت».