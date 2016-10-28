﻿إيطاليا تضبط كوكايين قيمتها 77 مليون يورو

روما ـ د ب أ:قالت إدارة مباحث الأموال التابعة للشرطة الإيطالية إنه تم ضبط نحو 385 كيلوغراما من الكوكايين النقي للغاية، بلغت قيمته السوقية 77 مليون يورو (85 مليون دولار) على متن سفينة حاويات آتية من البرازيل.

وكانت المخدرات مخبأة في 17 كيسا مربوطة ببعضها البعض بواسطة حبل وطافية بالقرب من السفينة. وقالت الشرطة إن طاقم السفينة ألقوا بها في البحر أثناء إبحار السفينة، وانتشلوها قبل رسوها في ميناء جويا تورو الواقع جنوبي البلاد.

وقالت إدارة مباحث الأموال إن هذه طريقة جديدة تتبعها الجماعات الإجرامية المحلية، وبخاصة مافيا ندرانجيتا، لتجنب الرقابة على الحاويات الواردة، وقد تمكنت من اكتشاف هذه الخـــدعة عن طريق مراقبة سير السفينة قبل اقترابها من الشاطئ.

وألقي القبض على تسعة من أفراد الطاقم المكون من 24 فردا على السفينة التي كانت ترفع العلم الألماني، تحت اسم «ريو دي جانيرو» بتهمة تهريب المخدرات وتبين أنهم جميعا من مواطني جمهورية كيبرياتي وهي دولة جزيرة تقع في المحيط الهادئ وتراوحت أعمارهم بين 26 و 54 عاما.