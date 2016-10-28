صحيفة “لو موند”: فالس يعبّر عن غضبه من تصريحات هولاند





باريس- رويترز- ذكرت صحيفة “لو موند” الفرنسية الجمعة أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عبر عن غضبه من تصريحات أدلى بها الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند ونشرت في كتاب صدر حديثاً مما شكل ضربة إضافية للرئيس.

وأضافت الصحيفة أن فالس تحدث خلال رحلة إلى بوردو يوم الخميس عن شعور “بالغضب” و “الخجل” بين أنصار هولاند من تصريحاته الطائشة التي نشرت في الكتاب.

ونقلت الصحيفة عنه قوله “هذا ما أشعر به ولا يجب أن يبقى المرء صامتاً بل يجب أن يسمي الأشياء بمسمياتها … تسبب الكتاب في صدمة وغضب بين النواب”.

وفي كتابهما “الرئيس لا يجب أن يقول ذلك” نقل صحفيان من “لو موند” تصريحات لهولاند تنطوي على استخفاف بالقضاة وتصريحات عن الهجرة وعن الإسلام تعتبر محل جدل كبير بين أغلبيته اليسارية.

كما نقل عنه الكتاب تأكيده على موافقته على أربع عمليات قتل على الأقل لمتشددين إسلاميين منذ عام 2012 قبل أن يخبر الكاتبين بعد شهر أنه لم يصدر أبداً أي أوامر صريحة بقتل مشتبه بهم.

وكان فالس قد ألمح من قبل إلى استعداده للترشح للرئاسة حال تخلي هولاند عن ذلك.