عشرون جريحاً جراء اشتعال جناح طائرة في الولايات المتحدة





شيكاغو- أ ف ب- أصيب عشرون شخصاً بجروح طفيفة الجمعة اثر اشتعال الجناح الايمن لطائرة تابعة للخطوط الجوية الاميركية خلال اقلاعها على احد مدارج مطار اوهير في شيكاغو، على ما اعلنت اجهزة الطوارئ.

وتم ترجيح اسباب عدة لهذا الحادث، ونقلت الوكالة الاتحادية للطيران المدني عن الطيارين ان إطاراً قد انفجر، في وقت تحدثت شركة الطيران عن “مشكلة متعلقة بالمحرك”.

واشارت الوكالة الاتحادية للطيران المدني التي تحقق في الوقائع، الى انه تم اجلاء المدنيين إثر تعطل الرحلة.

وكان مفترضا ان تقلع الرحلة 383 التابعة للخطوط الجوية الاميركية من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة في طريقها الى ميامي بفلوريدا إلى الطرف الجنوبي الشرقي. وكان على متن الطائرة 161 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وقال خوان هيرنانديز من قسم الاطفاء في شيكاغو خلال مؤتمر صحافي “نقلتا عشرين جريحا مصابين بجروح طفيفة الى مستشفيات مختلفة”.

وأظهرت لقطات لوسائل اعلام محلية أعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ركابا يخرجون بشكل طارئ من الطائرة، وعمودا كثيفا من الدخان الاسود وألسنة لهب متصاعدة من الجانب الآخر من الطائرة.

واكدت الخطوط الجوية الاميركية انها سترسل “الركاب الى ميامي في رحلة أخرى هذا المساء”.

وتسبب الحادث بتأخير رحلات، لكن لم يتم الغاء اي رحلة في مطار اوهير، بحسب الوكالة الاتحادية للطيران المدني.