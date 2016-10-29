لجنة رسمية تحذّر من زلازل قوية قد تضرب إيطاليا





روما- أ ف ب- حذرت الهيئة الايطالية المكلفة تقييم المخاطر الكبرى الجمعة من ان زلازل قوية قد تتبع الهزتين اللتين شهدهما هذا الأسبوع والزلزال القوي الذي ضرب ايطاليا في اب/اغسطس.

وقالت اللجنة الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الكبرى والوقاية منها ان “ليس هناك دليلا في الوقت الحاضر” على أن الحركة الزلزالية “تقترب من نهايتها”.

واكدت انها حددت في اعقاب الزلزال الذي ضرب في 24 اب/اغسطس واودى بنحو 300 شخص، ثلاث بقع قد تشهد نشاطا زلزاليا قويا.

وفي اعقاب زلزالين بلغت قوتهما 6,1 و5,5 درجة يوم الاربعاء وشردا نحو خمسة آلاف شخص، سجل معهد الجيوفيزياء الوطني الايطالي 700 هزة تقريبا، قال الخبراء انها يمكن ان تستمر لاسابيع او اشهر.