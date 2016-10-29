الرئيس البولندي: إلغاء قمة مقررة بين فرنسا وألمانيا وبولندا في باريس

وارسو - أ ف ب – أعلن الرئيس البولندي اندري دودا الجمعة، أن فرنسا ألغت قمة دول “مثلث فايمار” التي كان مقرراً انعقادها في باريس في اوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

ورداً على سؤال لمحطة “بولسات” الخاصة حول الغاء القمة، أوضح دودا أن “فرنسا هي التي اتخذت هذا القرار”.

وأدى قرار بولندا في بداية تشرين الاول/اكتوبر الحالي، وقف المفاوضات مع صانع الطائرات الاوروبي ايرباص حول عقد كبير يشمل مروحيات عسكرية، الى فتور في العلاقات بين باريس ووارسو.

وفي أعقاب القرار البولندي، أرجأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته التي كانت مقررة في 13 تشرين الأول/اكتوبر الى وارسو.

وأشار دودا إلى أنه كانت هناك مسائل مالية وراء قرار التخلي عن العقد.

وقال “كل ذلك كان بسبب مشكلة مالية (…) لكننا نريد أن نظهر للفرنسيين أنه على الصعيد السياسي نحن نريد أن نسير مع فرنسا يداً بيد”، مشدداً على أن انه واثق في “براغماتية” الفرنسيين.

ويضم مثلث فايمار الذي انشئ عام 1991 كلا من ألمانيا وفرنسا وبولندا ويهدف الى مناقشة مسائل التعاون والملفات الكبرى الاوروبية والدولية.