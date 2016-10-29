 توسك: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا الأحد

بروكسل – د ب أ – أعلن دونالد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على موقع تويتر، إن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا “سيتا” سيجري توقيعها الأحد في بروكسل.

وقال توسك “لقد تم إنجاز المهمة! اتفقت مع رئيس الوزراء جاستن ترودو على عقد قمة الاتحاد الأوروبي وكندا يوم الأحد”.

وأكد المجلس في وقت سابق أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صدقت رسمياً على اتفاقية “سيتا”.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “يسعدني أن أؤكد أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوقيع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة مع كندا”.

وتابع فيكو في بيان “إنها تمثل معلماً مهماً في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي والتزامنا تجاهها”، واصفاً إياها بأنها “اتفاقية حديثة وتقدمية، تفتح الباب أمام فرص جديدة، مع حماية المصالح المهمة”.

وأضاف “وعلاوة على ذلك، فإنها تمهد الطريق أمام اتفاقيات تجارية مستقبلية”.