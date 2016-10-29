إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي رام الله

رام الله - الأناضول – أصيب شاب فلسطيني بجراح، إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، شرقي رام الله، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن ” فلسطينياً أصيب بجروح متوسطة في البطن، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، قرب بلدة عين يبرود شمال شرق رام الله”.

من جانبه قال الارتباط المدني الفلسطيني (حكومي) في بيان له، إن المصاب هو “أحمد حامد” من بلدة سلواد شرقي رام الله، ونقله الجيش الإسرائيلي لمستشفى إسرائيلي ولم تعرف بعد تفاصيل الحادث.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.