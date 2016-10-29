هايتي تكبدت أضراراً بنحو ملياري دولار جراء الاعصار ماثيو

بور او برنس - أ ف ب – أدى مرور الاعصار المدمر ماثيو في جنوب هايتي في 4 اكتوبر/تشرين الاول، الى اضرار بلغت قيمتها نحو ملياري دولار، بحسب ما أعلنت السلطات في مؤتمر صحافي الجمعة.

واستناداً الى الدراسات التي أجريت بدعم من المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية)، يقدر حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بـ1،89 مليار دولار.

وأدت الكارثة التي اودت بحياة 546 شخصاً وفقاً لآخر حصيلة رسمية، الى إضعاف الاقتصاد الذي يعاني اصلاً، في بلد يعتبر الافقر في منطقة البحر الكاريبي.

وتدمر جنوب هايتي الذي يعتبر مخزناً للحبوب في البلاد، جراء هبوب رياح سرعتها اكثر من 250 كلم في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتكبد القطاع الزراعي وحده خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار. وخسر اكثر من 175 الف شخص مساكنهم، وتقدر قيمة المساكن المهدمة ايضا بنحو 600 مليون دولار، بحسب خبراء اقتصاديين.

وتأتي الحاجة الملحة لتوفير الغذاء والمأوى لعشرات الآلاف من الضحايا، في وقت تشهد البلاد ازمة انتخابية.

فقد ألغيت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2015 بسبب تزوير واسع النطاق، وتم تأجيلها الى 9 تشرين الاول/اكتوبر 2016.

لكن وصول الإعصار قبل أيام قليلة من الاقتراع أجبر السلطات على تأجيله. ومن المتوقع اجراء جولتي الانتخاب في 20 تشرين الثاني/نوفمبر و29 كانون الثاني/يناير 2017.

ويتمثل التحدي في ايجاد اماكن لاستيعاب مكاتب التصويت، ذلك ان 500 مدرسة كانت تستخدم في العادة لهذا الغرض قد تضررت أو دمرت تماماً.