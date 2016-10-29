مواطنو تايلاند يلقون نظرة الوداع على الملك الراحل في بانكوك

بانكوك - د ب أ – بدأ آلاف الأشخاص في دخول القصر الكبير في بانكوك السبت، لتوديع الملك الراحل بوميبول أدولياديج، الذي يرقد هناك في نعشه.

واعتباراً من الساعة 0500 من صباح السبت بالتوقيت المحلي (2200 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) بدأ المشيعون الذين يرتدون ملابس سوداء أو ملابس رسمية، في توديع الملك المبجل أمام الجرة الملكية الموضوعة بجانب نعش الملك.

وعلى الرغم من أن جثمان الملك لم يتم حرقه ووضع رماده في الجرة الملكية على النحو التقليدي، ووضع بدلاً من ذلك في تابوت على النمط الحديث، فقد وضعت الجرة الملكية في وسط العرض.

وحدد القصر الكبير حوالي 10 آلاف زائر يومياً داخل قاعة العرش، حيث تم وضع التابوت والجرة الملكية. ويأتي نحو 3750 من هذا العدد من خارج بانكوك.

ولم يجر حتى الآن تحديد إطار زمني للفترة التي سيستمر فيها السماح للزائرين بإلقاء نظرة الوداع على ملكهم الراحل.