اشتباكات عنيفة بين قوات الامن الفلسطينية ومسلحين في الضفة الغربية

الضفة الغربية - د ب ا – اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر السبت، بين مسلحين والأجهزة الأمنية الفلسطينية التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية ، أسفرت عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ان الاشتباكات اندلعت حوالي الساعة الثانية فجراً، وسمع دوي إطلاق النار كثيف حتى الصباح.

وأشارت إلى وجود أنباء شبه مؤكدة تفيد بوقوع إصابتين على الأقل، أحدهما من أفراد الأمن والآخر من سكان المخيم، وقد شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل إصابة أحد الشبان.

وشهد المخيم حالة توتر شديدة، وسط هتافات من داخل المنازل تطالب بوقف إطلاق النار.

من جانبها، ناشدت لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس جميع الأطراف الوقف الفوري لنزيف الدماء .

وجاء في بيان عاجل أصدرته اللجنة صباح اليوم: “إننا نناشدكم بدماء شهداء هذا الشعب المعطاء الوقف وكف عن ما جرى في مخيم بلاطة، وعلينا جميعاً أن نحتكم إلى القانون، ومحاسبة كل من خارج عن القانون الفلسطيني”.

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في الحادي والعشرين من هذا الشهر حملة أمنية في مخيم بلاطة، قالت إنها لفرض الأمن والقانون واعتقال خارجين عن القانون ومطلوبين للعدالة.