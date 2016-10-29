مركز “حميميم”: مقتل 15 مدنياً وإصابة 150 في قصف للمسلحين على حلب

موسكو - د ب أ – أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا، عن رصده 42 انتهاكاً للهدنة من قبل عناصر التشكيلات المسلحة خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ست محافظات سورية، طبقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء السبت.

وورد في البيان الذي أصدره المركز الكائن في قاعدة “حميميم” الجوية قرب اللاذقية السورية، مساء الجمعة، أن 17 حالة انتهاك للتهدئة تم تسجيلها في محافظة دمشق و15 في محافظة حلب، و4 حالات في كل من ريف اللاذقية وحماة، وحالة واحدة في كل من محافظتي درعا والقنيطرة.

وكثف المسلحون قصف مناطق سكنية في حلب خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما أدى إلى مقتل 15 مدنياً فيها وإصابة 150 آخرون بجروح.

وأفاد المركز في الوقت ذاته بتوقيع المصالحة مع ممثلين عن بلدتين في محافظة اللاذقية، ليرتفع العدد الإجمالي للمدن والبلدات والقرى التي انضمت إلى وقف إطلاق النار في سوريا إلى 857، فيما بقي عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت عن التزامها بالهدنة على حاله، أي عند 69.