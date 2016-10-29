إصابة 4 من الشرطة إثر تفجير سيارة مفخخة قرب البنك المركزي بعدن اليمنية

حضرموت - الأناضول - أصيب أربعة من رجال الشرطة، صباح السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة قرب البنك المركزي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقالت شرطة عدن في بيان، إن “عدداً من حراس البنك أكدوا أنهم باشروا بإطلاق النار باتجاه سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة نحوهم، ما أدى إلى انفجارها ما بين مستشفى الصين وملعب الحبيشي المحاذي لمبنى البنك، ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها المكان”.

وأضافت أن “الانفجار أسفر عن إصابة 4 جنود، إلى جانب إلحاق أضرار طفيفة بنوافذ البنك ونوافذ عدد من المنازل القريبة من الموقع″.

كما تسبب في احتراق سيارة مدنية كانت متوقفة بالقرب من المكان.

وحتى الساعة 7.00 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه العملية التي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً يوم 18 من سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بنقل البنك المركزي من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014 إلى مدينة عدن، كما أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإدارة للبنك.