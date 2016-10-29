قوات الحشد الشعبي العراقية تباشر عملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية غرب الموصل

بغداد – أ ف ب – باشرت قوات الحشد الشعبي العراقية صباح السبت، تنفيذ عملية في مناطق الى غرب الموصل، شمال العراق، بهدف قطع طريق الامدادات عن الجهاديين في آخر معاقلهم في هذا البلد.

وقال احمد الاسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، أن “هدف العملية قطع الامداد بين الموصل والرقة (معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا) وتضييق الحصار على داعش بالموصل وتحرير تلعفر” غرب الموصل، وذلك في اطار عملية واسعة تنفذها القوات العراقية منذ 17 من الشهر الحالي، لاستعادة الموصل.