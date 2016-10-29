مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في تفجير انتحاري جنوب افغانستان

قندهار - د ب ا – قال مسؤول ان شرطياً لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير انتحاري، السبت، في مدينة قندهار ، عاصمة الاقليم الذي يحمل نفس الاسم والواقع جنوب افغانستان .

وصرح المتحدث باسم الشرطة ضياء دوراني، لوكالة باجوك الافغانية للأنباء ، انه تم تنفيذ التفجير بسيارة من نوع سارشا صباح اليوم في محلية تيري ادي الواقعة عند اطراف المنطقة التاسعة للشرطة.

وقال ان هدف المهاجم الانتحاري، كان مدير شرطة المنطقة التاسعة ولكن من حسن الحظ انه نجا من الهجوم.

ولم تعلن اية جهة المسؤولية عن الهجوم .

يذكر ان حركة طالبان تشن هجمات تستهدف رجال الشرطة والجيش الافغاني منذ الاطاحة بها من سدة الحكم، في حملة دولية قادتها الولايات المتحدة في عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من أيلول /سبتمبر في ذلك العام.