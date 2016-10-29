ايران والاتحاد الاوروبي يبحثان التعاون الثنائي والوضع في سوريا

طهران - د ب ا -التقت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موجريني ، صباح السبت، وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف.

وبحثت موجريني وظريف خلال اللقاء ، التعاون الثنائي وكذلك التطورات في سوريا، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

ومن المقرر ان تجتمع موجريني التي وصلت الي طهران مساء الجمعة، مع الرئيس الايراني حسن روحاني .

وبعد اللقاء مع الرئيس روحاني سوف تستأنف موجريني محادثاتها مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

ووفقاً لما تم الاعلان عنه ستكون القضية السورية محور محادثات منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي مع المسؤولين الايرانيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد المشاورات المكثفة التي اجراها ظريف مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف والسوري وليد المعلم حول الاوضاع في سوريا في موسكو الجمعة.