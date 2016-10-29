قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي تسيطر على 5 قرى جنوبي الموصل

الموصل - د ب أ – أعلنت قيادة عمليات نينوى العسكرية السبت، أن قوات عراقية وفصائل الحشد الشعبي شرعت بعمليات تحرير مناطق تابعة لمحافظة نينوى من الدولة الاسلامية وتمكنت خلال الساعات الأولى من المعركة من السيطرة على خمسة قرى جنوبي الموصل.

وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، إن قوات الشرطة الاتحادية وقوات الجيش العراقي من اللواء 92 والمعروف بلواء تلعفر، إلى جانب فصائل من الحشد الشعبي، تمكنت من السيطرة على خمس قرى في محور جنوب الموصل، وهي قرية وادي العين ،والمسارة ،ومشيرفة ، وكهريز ، وعليبة ضمن محور قضاء الحضر جنوبي الموصل.

وأضاف أن القوات اشتبكت مع عناصر الدولة وتمكنت من تفجير أربع عجلات مفخخة وقتل ثلاثة انتحاريين جراء المعارك وتم اعتقال العشرات من الدولة في معاقل التنظيم واقتادتهم القوات إلى قيادة عمليات نينوى بعد مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم .

وكان النائب أحمد الاسدي المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن اليوم عن بدء عمليات تحرير مناطق غربي مدينة الموصل.

وقال الاسدي، في بيان صحافي “في هذه اللحظات التاريخية والمصيرية انطلقت صباح اليوم الصفحة الثانية من العمليات الكبرى على المحور الغربي لمدينة الموصل، حيث تكفل ابناؤكم واخوانكم في الحشد الشعبي باستعادة كل المناطق المغتصبة والمحتلة، بعد سنتين من اذلال الاحتلال”.

وأعلن تلفزيون/ العراقية/ الرسمي أن العمليات العسكرية تتواصل وأن قوات الشرطة الاتحادية شرعت بعملية عسكرية لتحرير منطقة الشورة فيما شرعت قوات أخرى لتحرير مناطق شرقي وشمالي الموصل.