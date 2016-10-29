مقتل مجندين اثنين وإصابة 4 آخرين في تفجير بسيناء

القاهرة - الأناضول – قتل مجندا شرطة، وأصيب 4 آخرون، صباح السبت، إثر تفجير في سيناء شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “مجندي شرطة قتلا وأصيب 4 آخرون في تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، وذلك خلال سيرها على طريق الجورة بمدينة الشيخ زويد” قرب العريش مركز محافظة شمال سيناء.

وبحسب المصدر ذاته، تم نقل الضحايا إلى مستشفى العريش العسكري.

في الوقت ذاته، وبحسب المصدر نفسه، تجري حالياً (الساعة 9:00 ت.غ) اشتباكات من مسافات بعيدة بمناطق متفرقة من شمال سيناء بين قوات الجيش ومسلحين مجهولين، فيما لم تعرف نتائج هذه الاشتباكات على الفور.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان من وزار الداخلية حتى الساعة 9:00 ت.غ.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″ الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “الدولة الاسلامية”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.