الأمن التركي يلقي القبض على 12 مسلحاً من “الدولة” و”بي كا كا” في أنقرة

تركيا - الأناضول - ألقت قوات الأمن التركية، السبت، القبض على 12 مسلحاً من تنظيمي “بي كا كا” و”الدولة الاسلامية”، في العاصمة أنقرة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، داهمت بعض العناوين في العاصمة، بهدف تأمين إجراء احتفالات عيد الجمهورية بأمن وسلام.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن ألقت خلال عمليات المداهمة، القبض على 6 مسلحين من منظمة “بي كا كا” و6 آخرين من تنظيم “الدولة”.

وفي السياق، أفادت مصادر أخرى، أن فرق مكافحة الإرهاب في ولاية مانيسا، غربي البلاد، داهمت 5 عناوين في الولاية، أوقفت خلالها 5 مشتبهين بهم بالارتباط بتنظيم “الدولة”.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المشتبهين، إلى مديرية أمن مانيسا، عقب إخضاعهم لفحوصات طبية.

وتحتفل تركيا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، بذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.