 ميركل لا تعتزم المشاركة في المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري

ميونيخ - د ب أ – لا تعتزم المستشارة الألمانية ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل، المشاركة في المؤتمر العام لشقيقها الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع كضيفة متحدثة، فى ظل خلاف دائر منذ نحو شهر بشأن سياساتها الخاصة باللجوء.

وقد أعلنت ذلك السبت مصادر من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وذلك تأكيداً لتقرير صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية المقرر صدورها الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن حزب ميركل يشكل مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف باسم “التحالف المسيحي”.