ملياردير يفسخ خطوبته من مطربة البوب الأمريكية ماريا كاري لكثرة طلباتها

لندن ـ قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن سبب فسخ الملياردير جيمس بيكر (48 عاما)، الخطوبة من مطربة البوب الأمريكية، ماريا كاري (46 عاما) هو “الإنفاق ببذخ” سواء على هاتفها الجديد، أو البرامج التليفزيونية.

وكان لجيمس تحفظات كبيرة حول الجدل الدائر لبرامج تلفزيون الواقع الذي تقدمه ماريا، لما تتعرض له من نقد في كل مكان.

كما تدعي مجلة “جلوسي” أن جيمس سمح لكاري بالاحتفاظ بخاتم الخطوبة الماسي، والذي تقدر قيمته بـ 10 مليون دولار، لتنتهي قصة الغرام بعد أقل من عام من بدايتها.

يذكر أن الاثنين كانا دائما ما يتهربان من الافصاح عن أية تفاصيل تخص العرس، وعندما سئلت ماريا عن حفل الزفاف قالت: “سيكون على مستوى العائلة فقط”.

وأضافت “من المبكر التحدث حول هذا الموضوع، ولكني لم أقل يوما أنه سيكون حفل كبير”، الا أن مجلة “بيبول” نشرت خبر يفيد بأن الحفل سيقام أوائل العام.