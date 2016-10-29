شُبّان يحاولون الاعتداء على آيتن عامر في منزلها

القاهرة ـ نشرت الممثلة المصرية آيتن عامر عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيديو يؤكد محاولة اعتداء عدد من الطلبة عليها في منزلها.

وعلّقت آيتن عليه قائلة “أنا مغلطتش في شخص حد عشان تيجوا تحت بيتي وتحاولوا تطلعوا عشان تتخانقوا معايا.. أنا كل اللي انتقدته نوع الأغاني غير المتناسب مع عيد الهالوين أو بالعربي عيد الهلع، اللي هو مش العيد الصغير.. ولا انتقدت الصوت العالي اللي طالع من المدرسة من الساعة 9 الصبح دون مراعاة أنها منطقة سكنية، ولم أذكر اسم المدرسة ولا حتى مكانها”.

وأضافت آيتن: “مش مصدّقة إننا وصلنا للدرجة دي، وكان ممكن يبقى رد فعلكوا مهذب عن كده”.

وتلقت آيتن من متابعيها العديد من التعليقات التي هاجمت هؤلاء الطلبة الذين حاولوا الاعتداء عليها بعد انتقادها إياهم، كما طالبها كثيرون برفع دعوى قضائية ضد المدرسة.