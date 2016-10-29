تداول صورة الفتاة التي تسببت في القبض على سعد لمجرد على “فيسبوك”

لندن ـ تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورة للفتاة المزعم إنها من قامت بإتهام الفنان سعد لمجرد باغتصابها في باريس، ومن كانت تقف ورا توقيفه هناك.

الصورة حتى الآن لم يتم التأكد من صحتها ولكن تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كانت قد ألقت السلطات الفرنسية القبض على الفنّان المغربي سعد المجرد بتهمة الاغتصاب، وذلك عصر الأربعاء، وقد اقتيد إلى قسم الشرطة التابع لمنطقة الفندق الذي كان يمكث فيه سعد المجرد أثناء سفره إلى المغرب.