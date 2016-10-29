مصرية خانت اختها و نامت مع زوجها بنفس البيت لعام كامل

القاهرة ـ استضاف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي لبرنامجه “المسامح كريم” الذي يعرض على قناة أبو ظبي، سيدة من مصر تدعى فاطمة كانت متزوجة رجل يدعى هشام، وطلبت منها ابنة عمها نادية التي كانت تعتبرهها مثل اختها ان تعيش معها لانها لا تملك منزل، فلم ترفض لها طلب، وعاشت عندها لمدة عام ولم تشك بأمرها للحظة، الى ان اكتشفت ان اختها نادية متزوجة من زوجها هشام طوال هذه المدة.

اعتبرت فاطمة ما حدث خيانة كبرى لا يمكن مسامحتها، فكانت نادية بالنسبة لها أكثر من اخت، و امنتها على زوجها و بيتها، ثم خرجت فاطمة من المزل و لم تعد و تطلقت من هشام، كما تطلقت نادية منه بعد ذلك.

حدثت هذه القصة قبل 7 اعوام، تزوجت فاطمة من بعده و عاشت حياتها، وبعد ان استضافت نادية فاطمة للبرنامج بكت فاطمة بكاءا شديدًا، وقالت بأن جرحها كبير ولا يمكن اصلاح الكسر، لكنها عفوت عنها في اخر الحلقة، وعادوا مثلما كانوا.